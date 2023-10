Politik in Zeiten der Überforderung

Berlin. Kai Wegner sprach mit fester Stimme, als er am Donnerstag im Abgeordnetenhaus die uneingeschränkte Solidarität Berlins mit Israel versicherte, als er den Berliner Juden Schutz versprach und auch die Leiden der Palästinenser im Gaza-Streifen nicht ignorierte. So weit, so gut. Dennoch beschleicht den Beobachter in diesen Tagen einmal mehr der Eindruck, die Politik sei auch in Berlin mit der Weltlage und deren Auswirkungen auf die Stadt überfordert.

Wie man sinnvoll in die arabischstämmige Community hineinwirken möchte, um die Menschen bei aller Sorge um eigene Verwandte von den radikalen Positionen der Hamas abzuhalten und mit diesem Bemühen vor allem Jugendliche zu erreichen, blieb bei allem guten Willen offen. Es wird einen Grund haben, warum Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch das von ihr angeforderte Lagebild über die Konflikte an den Schulen unter Verschluss hält.

Schwierigkeiten, in die arabische Community hineinzuwirken

Mit einer wissenschaftlichen Studie über die Lage, welche die Koalition in ihrer mit Zustimmung von Grünen und Linken verabschiedeten Pro-Israel-Resolution beschlossen hat, dürfe den vielen verunsicherten Teenagern und ihren Lehrkräften in Berlins Bildungseinrichtungen kaum geholfen sein. Ein wirksameres Zeichen wäre es vielleicht, nach den Herbstferien flächendeckend Projekttage an den Schulen zu organisieren, um über die Hintergründe des Nahost-Konfliktes aufzuklären und mit jenen Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, die sich ihre oft manipulierten Informationen sonst nur aus Sozialen Medien holen.

Vor dem Abgeordnetenhaus hat inzwischen die israelische Fahne die Flagge der Ukraine ersetzt. Heute stellt der neu entflammte Nahost-Konflikt und die Gewalt gegen Juden samt der Pro-Palästina-Demonstrationen den Wegner-Senat vor Probleme. Vor zwei Jahren musste Franziska Giffey mit ihrem Team die Massenflucht aus der von Russland attackierten Ukraine managen. Das gelang auch nur so lala.

Für die Flüchtlingsunterbringung gibt es in Berlin keine wirkliche Lösung

Eine wirkliche Lösung müsste jedenfalls anders aussehen als die riesige Zeltstadt für mehrere 1000 Geflüchtete, die hinter den Zäunen des Tegeler Flughafengeländes gewachsen ist. Auch weil neben den Ukrainern so viele Menschen aus den elenden Zuständen in von Krieg oder Erdbeben verheerten Ländern wie Syrien, Afghanistan oder der Türkei kommen.

Dazu kommen die Auswirkungen von Globalkrisen wie der Klimawandel und die Energiekrise. Und natürlich hausgemachten Herausforderungen wie die grassierende Wohnungsnot, von der Inflation in die Armut gestürzte Geringverdiener, Lehrermangel an den Schulen, zu wenig Personal in den Ämtern, Verkehrschaos, marode Infrastruktur.

Trost angesichts der trüben Weltlage bietet der Blick in die schlechtere Vergangenheit

Wenn also die gruselige Weltlage und das herbstliche Regenwetter auf die Stimmung drücken, lohnt ein Blick über den Tellerrand, sowohl zeitlich als auch räumlich. Früher war keinesfalls alles besser. Vor 100 Jahren hungerten in Berlin Hunderttausende in Folge von Hyperinflation und Nachkriegswirren. Vor 75 Jahren entwürdigten und ermordeten die Nazis Zigtausende Menschen.

Dann zerstörten alliierte Bomben und die sinnlose Verteidigungsstrategie der Reichswehr gegen die Rote Armee weite Teile der Stadt. Es folgten Blockade und Mauerbau und im Ostteil der Stadt die SED-Diktatur samt Schießbefehl für jene, die von Mitte nach Wedding oder von Friedrichshain nach Kreuzberg wollten. Quartiere verfielen, Straßenschlachten waren viel gewalttätiger als heutzutage und auch damals mussten sich junge Leute eine Ein-Zimmer-Wohnung teilen. Nach der Wende-Euphorie folgte der Kater mit Bankenskandal, Milliardenschulden und 20 Prozent Arbeitslosigkeit.

Wahrscheinlich waren Politiker früher ebenso überfordert wie heute

Wahrscheinlich waren Politiker über lange Zeiträume ebenso überfordert wie heute, wenn sie nicht ohnehin wie die Nazis und manche SED-Bonzen grausige Verbrechen begingen. Heute stellen wir natürlich höhere Anforderungen an die Politiker als unsere Vorfahren. Sie sollen uns vor bösen Menschen schützen, sozial absichern, das Klima retten, uns Wohnungen geben und Arbeitsplätze. Und bei alldem sollen sie alle mitnehmen. Das kann schon mal zu viel werden.