Ausbau der Erstaufnahme für Flüchtlinge dauert länger

Über die polnische Grenze kommen zunehmend Flüchtlinge irregulär nach Brandenburg. Die Plätze in der Erstaufnahme sind zu mehr als 90 Prozent belegt. Neue Plätze sind zwar vorgesehen, aber der Zeitplan verschiebt sich.

Flüchtlinge gehen in der einer Erstaufnahmeeinrichtung zu einem wartenden Bus.

Eisenhüttenstadt (dpa/bb). Die Zahl der irregulär einreisenden Flüchtlinge nach Brandenburg steigt - zugleich verzögert sich der geplante Ausbau der Erstaufnahmeeinrichtungen. Die Landesregierung wollte zusätzliche 1500 Plätze in den drei Einrichtungen in Eisenhüttenstadt, Wünsdorf und Frankfurt (Oder) zeitnah schaffen - das sahen die Pläne nach einem Flüchtlingsgipfel vom Juni vor. Für Eisenhüttenstadt und Wünsdorf soll die Aufstockung bis Anfang 2024 fertig sein, für Frankfurt (Oder) ist derzeit kein Datum in Aussicht. Die „Märkische Oderzeitung“ (Donnerstag online/Freitag Print) berichtete darüber.

„In Wünsdorf sollen zusätzliche 500 Plätze voraussichtlich Ende 2023 oder Anfang 2024 verfügbar sein“, teilte der Sprecher des Innenministeriums, Martin Burmeister, am Freitag mit. „Die zusätzlichen 500 Plätze in Eisenhüttenstadt sollen voraussichtlich Anfang 2024 verfügbar sein.“ Der geplante Ausbau in Frankfurt (Oder) sei in Verzug geraten. Dazu liefen Gespräche mit den verantwortlichen Stellen.

Die Erstaufnahmeeinrichtungen haben nach Angaben des Innenministeriums derzeit 5150 Plätze, von denen 4443 belegbar sind. Davon waren am Freitag 4233 Plätze vergeben. Der Anteil der belegten Plätze an den belegbaren Plätzen liegt damit bei 95 Prozent. In diesem Jahr wurden bisher 13 000 Flüchtlinge registriert, davon wurden etwa 8300 nach irregulärer Einreise aufgegriffen.

Zur Entlastung müssen Asylsuchende ohne Bleibeperspektive seit 1. Juli bis zu 18 Monate in der Erstaufnahme des Landes bleiben und werden nicht auf Kommunen verteilt. Für Flüchtlinge mit geringer Bleibeperspektive sollte es nach den Plänen von Juni Angebote zur besseren Integration geben. Zusätzliche Sprach- und Arbeitsangebote hätten aber nicht wie geplant begonnen werden können, teilte der Ministeriumssprecher mit. „Die Bewältigung des außerordentlich hohen Zustroms hat alle Räumlichkeiten und sämtliche personellen Kapazitäten in Anspruch genommen.“

Ob die Erstaufnahme um weitere 1500 Plätze aufgestockt wird wie in diesem Jahr erwogen, hängt laut Ministerium maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Zahl der Migranten ab. Eine Entscheidung über einen konkreten Standort fiel demnach bisher nicht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte am Montag nach längerem Zögern die Einrichtung fester Grenzkontrollen auch an der Grenze zu Polen auf den Weg gebracht. Darauf hatte Stübgen seit vergangenem Jahr gedrungen.