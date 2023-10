Berlin Trend: Zwei Drittel fürchten Scheitern der Integration

Berlin. Eine große Mehrheit der Berliner befürchtet, dass der Zustrom von Asylbewerbern und Bürgerkriegsopfern nach Berlin die Stadt überfordert. 69 Prozent haben Sorge, dass die Integration der Flüchtlinge immer weniger gelingt. Das hat der Berlin Trend der Morgenpost und der RBB-Abendschau ergeben.

Das Unbehagen angesichts von 12.000 Geflüchteten, die bis September in Berlin aufgenommen wurden, zieht sich quer durch die Altersgruppen und Bildungsniveaus. Bei Jüngeren ist es etwas weniger verbreitet als bei Älteren. Menschen mit mittlerem Schulabschluss machen sich mehr Sorgen als Akademiker und Personen mit Hauptschulabschluss. Frauen sind in Bezug auf die Integration etwas ängstlicher als Männer.

63 Prozent sehen wachsende Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt

Nach politischen Vorlieben betrachtet gibt es nur im Lager der Linken eine leichte Mehrheit von 51 Prozent, die diese Sorge nicht teilt. Auch Grünen-Anhänger befürchten zu 57 Prozent angesichts der gegenüber dem Vorjahr um fast 32 Prozent gestiegenen Zugangszahlen ein Misslingen der Integration. Bei anderen Parteien liegen die Werte zwischen 69 Prozent unter SPD-Wählern und 86 Prozent bei der AfD-Sympathisanten.

Fast zwei Drittel (63 Prozent) der 1159 wahlberechtigten Berliner, die Infratest dimap für die repräsentative Umfrage zwischen dem 12. und 16. Oktober online und am Telefon befragte, fürchten eine wachsende Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt. Selbst Linken-Wähler machen sich mehrheitlich Sorgen, dass die Wohnungssuche durch die Zuwanderer noch schwieriger wird. Nur unter den oft besser situierten Grünen-Wählern teilt nur eine Minderheit von 40 Prozent dieses Gefühl.

Vor allem Ältere fürchten einen wachsenden Einfluss des Islam durch Zuwanderung

Auch ein wachsender Einfluss des Islam beunruhigt viele Menschen in Berlin. 47 Prozent gaben an, sich darüber zu sorgen. Ebenso viele sehen die mögliche Ausbreitung der Religion vieler syrischer, afghanischer oder türkischer Zuwanderer jedoch nicht als Problem an. Große Mehrheiten hat die Angst vor dem Islam in der Anhängerschaft der CDU (66 Prozent) und der AfD (83 Prozent). Im Lager der SPD teilt eine große Minderheit von 41 Prozent diese Sorge. Entspannter sehen den Islam die Wähler der Grünen und der Linken.

In der Bewertung des Islams als Risiko ist die Bevölkerung aber eindeutig nach Altersgruppen geteilt. Unter den Jüngeren zwischen 18 und 32 Jahren sehen weniger als ein Drittel (32 Prozent) den Islam als Problem an. In der Gruppe zwischen 34 und 49 sind es 39 Prozent. Von den 50- bis 64-Jährigen fürchtet bereits eine Mehrheit von 54 Prozent einen stärkeren Einfluss des Islam durch die Zuwanderung, bei den über 65-Jährigen sind es 60 Prozent.

Nur eine Minderheit sieht ohne Zuwanderung Probleme auf dem Arbeitsmarkt

Dass die Probleme am Arbeitsmarkt ohne Zuwanderung überhandnehmen würden, glaubt nur eine Minderheit von 39 Prozent der Befragten. 55 Prozent teilen die von weiten Teilen der Wirtschaft und der Politik immer wieder geäußerte Sorge hingegen nicht.

Leicht überdurchschnittlich ist die Angst vor einem Arbeitskräftemangel ohne Zuwanderung in den mittleren Altersgruppen sowie unter den Menschen mit Abitur oder Hochschulabschluss.

56 Prozent sagen, Berlin solle weniger Geflüchtete aufnehmen als derzeit

Vor dem Hintergrund der verbreiteten Sorgen ist eine Mehrheit in Berlin der Ansicht, die Stadt sollte weniger Menschen aufnehmen. 56 Prozent der Befragten vertraten im Berlin Trend diese Position. 27 Prozent gaben an, die Stadt solle weiter so viele Menschen wie bisher unterbringen. Elf Prozent sagten, Berlin solle mehr Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen Schutz bieten.

Damit zeigen sich die Berliner etwas aufnahmebereiter als die Menschen in Deutschland insgesamt. Im Deutschland Trend von Infratest dimap hatten 64 Prozent angegeben, sie wollten weniger Flüchtlinge im Land. Nur fünf Prozent würden mehr Menschen aufnehmen.

Mit der Flüchtlingspolitik des Senats sind die drei von vier Berlinern unzufrieden

Am ehesten bereit, weitere Menschen aufzunehmen, sind in Berlin die jüngeren Altersgruppen bis 49 Jahren sowie Abiturienten und Akademiker. Die Ablehnung des Zuzugs in der derzeitigen Dimension ist unter Älteren und formal weniger Gebildeten weiter verbreitet. Die Anhänger der regierenden schwarz-roten Koalition in Berlin sind überwiegend gegen einen verstärkten Zuzug. Das sagen 75 Prozent der CDU- und 52 Prozent der SPD-Wähler.

Mit der Flüchtlingspolitik des Senats sind die Menschen ziemlich unzufrieden. Nicht einmal jeder fünfte (19 Prozent) ist der Ansicht, Berlins Politik und Verwaltung habe die aktuelle Flüchtlingssituation gut oder sehr gut im Griff. 75 Prozent halten die Arbeit des Senats in dieser Frage für weniger oder gar nicht gut.