Wetter in Berlin heute: Sturm-Ausläufer bringen Regen – Am Samstag Umschwung

Für die Ostsee gilt eine Sturmflut-Warnung, das Tief beeinflusst auch das Wetter in der Region. So wird das Wetter am Wochenende.

Wetter in Berlin Sturm-Ausläufer treffen auch Berlin – Am Samstag Umschwung

Berlin. Das Wetter in Berlin wird ungemütlich: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam vorhersagt, bringen Ausläufer eines großen Tiefdruckgebietes zeitweise viel Regen und kühle Temperaturen. Ab dem Nachmittag soll der Regen vielerorts heftiger ausfallen, vor allem im Norden Brandenburgs. Außerdem werden vereinzelt stürmische Böen nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen am Freitag bei 8 Grad in Berlin und bis 11 Grad in der Lausitz.

Weitaus turbulenter wird es hingegen für alle Berlinerinnen und Berlin, die zum Start der Herbstferien an die Ostsee wollen. Am Freitagabend muss sich der gesamte Norden Deutschlands auf eine Sturmflut einstellen. Der DWD warnt vor orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 110 km/h. Meteorologen erwarten anhaltend hohe Wasserstände, Strandwälle könnten überflutet werden, auch mit Steiluferabbrüchen sei zu rechnen, hieß es. Die dänische Polizei forderte Anwohner und Urlauber auf, das Küstengebiet zu verlassen. Wegen der Sturmflutwarnung fallen auf der Fährlinie zwischen Rostock und dem dänischen Hafen Gedser auf Falster am Freitag zahlreiche Abfahrten aus.

Probleme könnte es auch bei der Anreise geben. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) erwartet ab Freitagnachmittag die erste Reisewelle und ein größeres Verkehrsaufkommen auf den Stadtautobahnen und Ausfallstraßen. Besonders im Bereich der A111 ist aufgrund von Baumaßnahmen mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen.

Und wer vom Flughafen BER in den Urlaub startet, sollte mit längeren Wartezeiten rechnen: Rund 90.000 Passagiere werden dort am Freitag erwartet. Fluggäste sollten rechtzeitig am BER sein.

Wer hingegen in den Herbstferien in Berlin bleibt, darf sich auf mildes Wetter freuen. Am Samstag erwartet der DWD in der Region Temperaturen bis 20 Grad, nach einem neblig-trüben Start in den Tag soll es oft längere Zeit heiter bleiben. Auch am Sonntag wird es mit bis zu 18 Grad ungewöhnlich warm und überwiegend trocken.

Wetter in Berlin: Die Vorhersage des DWD im Detail

Freitag: Heute Mittag und Nachmittag meist geschlossene Bewölkung und wieder vermehrt Regen, ab dem Nachmittag in Nordbrandenburg teils kräftiger ausfallend. Mäßiger bis frischer Wind um Ost, vorübergehend Windböen (Bft 7), vereinzelt stürmische Böen nicht ausgeschlossen. Von der Elster bis zur Niederlausitz schwächere Windentwicklung. Am Abend Windabnahme. Höchsttemperatur 6 Grad in der Prignitz, um 8 Grad in Berlin und bis 11 Grad in der Lausitz. In der Nacht zum Samstag erst bedeckt und gebietsweise Regen. Nach Mitternacht vom Süden Brandenburgs nachlassender Niederschlag und auflockernde Bewölkung, dabei lokal Nebel. Tiefstwerte schon am Abend 8 bis 5 Grad, zum Morgen etwas milder. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost.

Samstag: Anfangs in der Südhälfte teils neblig-trüb, später oft längere Zeit heiter. Sonst wechselnd bis stark bewölkt und vor allem in der Prignitz einzelne Schauer. Sehr mild, Höchstwerte 14 bis 20 Grad mit den höchsten Werten in der Lausitz. Schwacher bis mäßiger, vorübergehend leicht böiger Wind aus Südwest bis Süd. In der Nacht zum Sonntag wechselnd bis gering bewölkt, in Südbrandenburg zeitweise auch stärker bewölkt und zeitweise geringer Regen. Tiefstwerte 10 bis 7 Grad. Schwacher Wind um Süd.

Sonntag: Wolkig mit heiteren Abschnitten, überwiegend trocken. Erwärmung auf 15 bis 18 Grad. Schwacher, vorübergehend mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. In der Nacht zum Montag wolkig bis gering bewölkt und niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 9 bis 6 Grad. Schwacher Süd- bis Südwestwind.

Montag: Heiter, teils wolkig und trocken. Weiterhin sehr mild, Höchsttemperatur 15 bis 17 Grad. Schwacher Wind um Süd.

In der Nacht zum Dienstag meist wolkig, niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 8 bis 5 Grad. Schwacher Wind um Südost.

Die aktuelle Vorhersage des Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg finden Sie auch auf den DWD-Seiten.