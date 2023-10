Warum eine Berliner Unternehmerin einen Davidstern trägt

Berlin. Als eine jüdische Freundin von ihrer Angst berichtete, die sie nun in der U-Bahn oder auf Berlins Straßen empfinde, war für Sonja Jost die Zeit des Handelns gekommen. „Das kann ja wohl nicht wahr sein“, dachte die Unternehmerin. Nur verbal die Solidarität mit dem von der Hamas bestialisch angegriffenen Israel und mit den in der Folge zunehmend angefeindeten Jüdinnen und Juden in Deutschland zu bekunden, war der Vizepräsidentin der Berliner Industrie- und Handelskammer zu wenig. Gerade auch nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in der Brunnenstraße und den Pro-Hamas-Protesten

Privat, davon ist sie überzeugt, finden die allermeisten Menschen den Terror der Hamas abscheulich. Aber viele fragten sich: „Was können wir tun?“ Sonja Jost hat keine Scheu davor, in Diskussionen einzutreten, die Israels Existenzrecht bestreiten und den Terror als Teil eines Befreiungskampfes bewerten. Allerdings kennt sie als Chefin eines Chemie-Start-ups mit Sitz in Mitte solche Menschen nicht persönlich.

Online läuft die Aktion unter dem Hashtag #WearTheStarOfDavid

Und so kam sie auf die Idee, ihre ganz persönliche Solidarität mit Israel und den Juden zu bekunden. Während viele Juden aus Angst vor Übergriffen, jüdische Symbole verstecken, trägt sie von nun an auch eine Kette mit einem Davidstern. Und sie hofft, dass viele Menschen ihrem Beispiel folgen. Sie hat für eine Online-Kampagne den Hashtag #WearTheStarOfDavid etabliert.

„Ihr ist bewusst, dass sie mit einer Kette mit dem Stern ein persönliches Risiko eingeht, etwa in der S-Bahn. Aber wenn Leute sie ansprechen oder anpöbeln sollten, dann werde sie natürlich sagen, dass sie keine Jüdin sei, sie aber Solidarität zeigen möchte. Sie scheut potenzielle Konflikte nicht. „Meine Idee ist, die Leute damit zu konfrontieren, dass das ein normales Bild in der Öffentlichkeit ist“, sagt sie. So will sie einen Beitrag dazu leisten, dass jüdisches Leben in der Stadt als selbstverständlich wahrgenommen werde.

Jost steht mit Wurzeln in Niedersachsen, Italien und Somalia für Diversität

Im Karriere-Netzwerk LinkedIn, wo die gut vernetzte Aktivistin für grüne Chemie zahlreiche Kontakte hat, postete Jost ganz entgegen ihrer Gewohnheit eine persönliche Erklärung, auf Englisch, der gemeinsamen Sprache der internationalen Berliner Start-up- und Wissenschaftsszene. „Jetzt ist alles politisch“, heißt es da.

Sie erklärt ihren diversen familiären Hintergrund. Die Mutter Protestantin, der Vater ein italienischer Katholik. Früher habe diese Konfessionszugehörigkeit in Deutschland einen großen Unterschied gemacht, schreibt Jost. Sie sei nie getauft worden, weil sich die Familie nicht auf ein Bekenntnis einigen konnte. So sei sie mit beiden aufgewachsen und habe das immer als sehr bereichernd empfunden.

Zu ihrer Patchwork-Herkunft gehört auch eine somalische Großmutter, die Muslimin war und ihr den dunkleren Teint vererbte. In der Familie wird erzählt, dass sie ihre Herkunft bis auf einen Cousin des Propheten Mohammed zurückführen lasse. „Meine Familie hat ihre Traumata, von Nazi-Deutschland bis zum Bürgerkrieg in Somalia“, fasst sie ihre historische Erbschaft zusammen.

Sie will den Davidstern tragen, bis das für alle in Berlin sicher ist

Sie habe sich gleichwohl immer sicher gefühlt in Berlin, der „Stadt der Diversität“, so die im niedersächsischen Salzgitter aufgewachsene Ingenieurin. Aber nun gehe sie davon aus, dass sich das ändern werde, weil sie eben eine Kette mit einem Davidstern tragen werde. „Ich halte es nicht aus, dass jüdische Menschen angegriffen werden, nur weil sie Juden sind“, schreibt sie: „Das werde ich nicht tolerieren“. Sie werde die Kette tragen, bis das wieder für jede und jeden sicher sein wird.

„Wir haben Werte, Gesetze, eine moralische Pflicht und ein gemeinsames ethisches Verständnis über das, was richtig oder falsch ist“, findet sie: „Da gibt es keine Grauzone.“ Sie wolle nicht tolerieren, wenn irgendjemand auf ihren Rechten herumtrampele.

Warum machen viele Palästinenser nicht ihre Führer für das Leid verantwortlich?

Sie selbst hat in Israel die Verletzlichkeit des kleinen Landes mit eigenen Augen gesehen, in der Schule im Geschichtsleistungskurs habe sie ein Semester nur den Nahost-Konflikt durchgenommen. Sie blendet das Leid der Palästinenser im Gaza-Streifen nicht aus. „Unabhängig davon dürfen Konflikte auf der Welt nicht dazu führen, dass unsere Grundwerte hier in Deutschland, die fest verankert sind im Grundgesetz, wie das Recht auf körperliche Unversehrtheit, nicht respektiert werden.“

Juden aus Israel zu vertreiben zu wollen sei ebenso absurd wie Palästinenser aus Berlin

Pro-Palästinensische Menschen wollen hier in Berlin in Frieden leben. Dazu gehört, dass sie es respektieren, anerkennen und auch wertschätzen, dass wir eine diverse Stadt sind, in der Menschen aller Religionen und aus allen Herkunftsländern willkommen sind.

Sie ist nicht die erste Person, die eine solche Idee verfolgt. 2018 hatte die Jüdische Gemeinde Berlin nach einem Angriff auf zwei Kippa-tragende Männer in Prenzlauer Berg dazu aufgerufen, jeder solle einen Tag lang die traditionelle jüdische Kopfbedeckung tragen, als Zeichen der Solidarität.

Es gab schon Aufrufe zum Tragen einer Kippa am Al-Kuds-Tag

Ein Jahr darauf hatte der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung Felix Klein angeregt, die Bürger sollten am so genannten Al-Kuds-Tag, bei dem radikale Palästinenser regelmäßig gegen Juden und gegen Israel agitieren, eine Kippa aufsetzen, um ein Zeichen gegen diese Hetze zu setzen.

Nicht alle Juden hatten seinerzeit solche Aktionen begrüßt. „Lasst die Kippa uns Juden“, hatte der Autor Armin Langer im Spiegel geschrieben. Sonja Jost kennt auch die Gegenargumente, hat sich deshalb rückversichert. Ihre jüdischen Freunde fänden ihre Aktion mit dem Davidstern gut, sagte sie.

