Woidke: Müssen Forschungstempo in Brandenburg ausbauen

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will die Mark als Wissenschafts- und Forschungsstandort weiter ausbauen. Mit neuen Forschungseinrichtungen wie in der Lausitz durch die dortige Strukturentwicklung „haben wir im ganzen Land das Forschungstempo gesteigert“, sagte Woidke laut einer Mitteilung der Staatskanzlei am Donnerstag bei einem Treffen der ostdeutschen Regierungschefs in Berlin. Dieses Niveau müsse man ausbauen, um das Erreichte nicht zu gefährden.