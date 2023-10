Hass gegen Israel in Neukölln: Hilferuf der Berliner Polizei

Berlin. Nächtelange Randale bei spontanen Versammlungen oder verbotenen Demonstrationen. Flaschen-, Stein- und Böllerwürfe. Beleidigungen, Pöbeleien und Handgreiflichkeiten durch pro-palästinensische Protestierende und Terror-Sympathisanten. Seit den Attacken der radikalislamischen Hamas auf Israel vor knapp zwei Wochen befindet sich die Berliner Polizei im Dauereinsatz. Nirgendwo in Deutschland ist die Lage aufgrund der neuerlichen Eskalation des Nahostkonflikts so brisant wie in der Hauptstadt.

Nun hat die Berliner Polizei erstmals um Unterstützung durch die Bundespolizei und andere Bundesländer für die Bewältigung von Einsätzen und Kundgebungsauflösungen gebeten, wie ein Polizeisprecher gegenüber der Berliner Morgenpost bestätigte. „Zunächst werden wir die Einsatzlage mit allen der Polizei des Landes Berlin zur Verfügung stehenden Kräfte selbst bewältigen“, so der Sprecher.

Die dann noch offenen Kapazitäten sollten jedoch „in den nächsten Tagen“ von Kräften der Bundespolizei und der Bundesländer aufgefüllt werden. Wie groß diese Unterstützung ausfallen wird, sei dabei noch nicht klar. Die Anfrage gelte aber ab sofort, hieß es.

Polizeiwerkschaft: Einsatzkräfte extrem belastet

Für die Berliner Polizeigewerkschaft GdP ein längst überfälliger Schritt. „Der Bund muss endlich mehr Verantwortung in dieser Frage übernehmen“, sagt GdP-Sprecher Benjamin Jendro. „Die Lage ist nirgendwo so ernst wie hier in Berlin.“ Dennoch sei der Schutz jüdischer Institutionen und Gemeinden eine hoheitliche Aufgabe, die nicht allein auf die Berliner Landespolizei abgewälzt werden könne. „Je mehr sich die militärischen Entwicklungen im Gazastreifen verschärfen, desto mehr wird die Situation auch auf den Berliner Straßen eskalieren“, so Jendro.

Die Berliner Polizei habe die Lage zwar noch im Griff. „Aber viele Kolleginnen und Kollegen gehen schon auf dem Zahnfleisch“, warnt der GdP-Sprecher. „Die Personallage ist sehr angespannt.“ Betroffene berichten der Morgenpost von Doppelschichten, von fehlenden Ruhetagen und vielen Krankheitsfällen. Einige mussten gar aus Urlauben oder freien Tagen zurückbeordert werden.

Knapp 80 Beamtinnen und Beamte sind bei den Einsätzen bereits verletzt worden und mussten teilweise ihren Dienst beenden. „Wenn man hört, dass sogar eine Kugelbombe auf sie geworfen wurde und diese nur durch Zufall nicht gezündet hat, reden wir über eine neue Dimension“, sagt Jendro. „Man darf nicht unterschätzen, wie sehr solche täglichen Einsätze ohne Ruhepause einen auch mental ausbrennen.“ Er kenne Leute, die an fünf Tagen 66 Stunden gearbeitet hätten. „Da kommt man irgendwann an seine Belastungsgrenze.“

Schnellere Umsetzung des neuen Polizeigesetzes

Angesichts der Eskalation vor allem im Bezirk Neukölln fordert die GdP zudem, dass Berlins Politik die aktuellen Haushaltsberatungen unterbrechen sollte. „Wir benötigen umgehend Mehrausgaben in die technische und digitale Ausstattung bei Polizei und Justiz, damit diese die aktuellen, aber auch zeitnah auf uns zukommenden Aufgaben bewältigen können“, sagt Landeschef Stephan Weh.

Nötig sei auch die finale Umsetzung der Änderung des Polizeigesetzes, damit Rädelsführer, die Terror verherrlichen und zu Gewalt aufrufen, zumindest fünf Tage in Gewahrsam genommen werden könnten, so Weh. Die Novelle des Polizeigesetzes sieht vor, potenzielle Straftäter in Präventivgewahrsam nicht nur wie bisher maximal 48 Stunden einzusperren, sondern sieben Tage im Falle terroristischer Aktivitäten oder fünf Tage bei der Gefahr anderer schwerer Delikte.

„Wir brauchen außerdem schnellstmöglich Gesetzesanpassungen zum Einsatz von Drohnen und entsprechende Investitionen, um mittels intelligenter Videotechnik auch bei unübersichtlichen dynamischen Einsatzlagen für Strafverfahren beweissicher dokumentieren zu können“, fordert Weh.

Israelische Sicherheitskräfte angefordert

Da sich diese Forderungen allerdings kaum zeitnah umsetzen lassen werden, überlegen zahlreiche jüdische Institutionen Medienberichten zufolge, ihre Objekte zusätzlich durch israelische Sicherheitskräfte schützen zu lassen. „Derzeit gibt es noch keine Kooperation mit der Polizei“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik dazu dem „rbb“. Aus der Polizeigewerkschaft hieß es lediglich, dass man bereits in der Vergangenheit mit israelischen Sicherheitskräften kooperiert habe, die Hoheitsaufgabe aber letztlich bei den Staats- und Landesbehörden liegen müsse.

Der Objektschutz mit 1500 angestellten Wachleuten in Polizeiuniform bewacht momentan insgesamt 1000 Einrichtungen in Berlin. Davon sind etwa 400 Wachleute für 100 jüdische oder israelische Synagogen, Vereine, Schulen und andere Einrichtungen zuständig. Immer wieder sollen die Objekte aber auch von Streifenwagen und zivilen Kriminalpolizisten angefahren werden.

Synagogen sollen durch Zäune geschützt werden

Die Polizei in Berlin will gefährdete jüdische Einrichtungen derweil auch durch Absperrgitter schützen. „Beim Schutz von Objekten müssen wir vermehrt auf Technik setzen. Wir werden zum Beispiel Synagogen und andere Objekte stärker abgittern“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik gegenüber der „B.Z.“.

Um Gewaltaufrufen frühzeitig zu begegnen, analysiere die Polizei zudem Internetkanäle noch stärker, sagte Slowik. „Wir kennen das seit den Querdenkern, es bleibt eine große Herausforderung. Wir haben unsere Recherchen im Internet verstärkt. Auch da gibt es aber geschlossene Gruppen, in die auch wir nicht eindringen.“ Parallel gebe es eine Abstimmung mit der Ausländerbehörde über einen Datenaustausch bei Ausländern, die bei der Randale festgenommen würden. mit dpa