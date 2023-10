Prozessbeginn nach Geiselnahme in Antiquitätengeschäft

Sechs Monate nach einer mehrstündigen Geiselnahme in einem Antiquitätengeschäft in Berlin-Schöneberg hat der Prozess gegen einen 23-Jährigen begonnen. Der Angeklagte und ein Komplize sollen den damals 80-jährigen Ladeninhaber und eine 62-jährige Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe in ihre Gewalt gebracht und Geld gefordert haben. Beide Opfer seien bedroht, geschlagen und gefesselt worden. Der Verteidiger kündigte zu Prozessbeginn am Donnerstag vor dem Berliner Landgericht an, sein Mandant werde sich zu einem späteren Zeitpunkt äußern.