Nach Corona: Das sind und werden Berlins neue Hotels

Neue Hotelkonzepte stehen in den Startlöchern, die Übernachtungszahlen steigen wieder deutlich – allerdings nicht in allen Bereichen.

Berlin. Corona hat der Berliner Hotellerie schwer zugesetzt, so manches Haus hat die Pandemie nicht überlebt. Doch mit dem Ende der Reisebeschränkungen hat sich auch die Hotelbranche wieder erholt. In diesem Jahr gibt es sogar einige spannende Hotelneueröffnungen – und viele werden folgen, wie auf einer Auflistung des Hotel- und Gastronomieverbands Berlin (DEHOGA Berlin) hervorgeht.

Neu eröffnet hat kürzlich etwa nach 16-monatigen Renovierungsarbeiten das „DoubleTree by Hilton Berlin Ku‘damm“, das erste Hotel der Hilton Full-Service-Marke DoubleTree by Hilton in der Hauptstadt. Und zwar genau dort, wo Ende 2021 das Steigenberger Hotel am Los-Angeles-Platz 1 seine Pforten geschlossen hat. Mit 420 Zimmern, darunter 15 Suiten, sowie einer Konferenzfläche von über 800 Quadratmetern ist das neue Hotel nun eines der größten in der Stadt.

Neuzugang am Berliner Hotelmarkt: Das „DoubleTree by Hilton Berlin Ku´damm“ am Los-Angeles-Platz 1 in Charlottenburg.

Foto: vision photos

Neustart am Los-Angeles-Platz in Charlottenburg

Dafür wurde das alte Steigenberger hinter der gelben Fassade, Baujahr 1981, umfassend saniert. In die Gebäudestruktur wurde stark eingegriffen und große Veränderungen vorgenommen. „Wir haben ein komplett neues Hotel mit viel Licht, Platz und Raum erschaffen, das für frischen Glanz inmitten des Kudamms sorgt“, sagt Hannes Dreher, Hoteldirektor des DoubleTree. Das betreffe auch das Thema Nachhaltigkeit. Dreher verweist auf die Photovoltaikanlage auf dem Dach bis hin zur Zero-Waste-Küche und das nach seinen Worten erste Bio-Breakfast-Büfett Berlins.

Im kommenden Jahr sind nach Angaben der DEHOGA weitere spannende Hotelneuzugänge zu erwarten. So will der Hamburger Unternehmer und Groß-Gastronom Eugen Block, Gründer der Steak-Restaurant-Kette „Blockhouse“ sein Angebot in Berlin um ein weiteres Element bereichern: An der Tiergartenstraße 10 in Mitte errichtet er an prominenter Stelle ein 134-Zimmer-Hotel. Das Filet-Grundstück hat er von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz bekommen - im Tausch gegen ein Bauareal am Matthäikirchplatz, wo die Stiftung ihrerseits das Museum der Moderne errichtet.

Hoch hinaus geht es mit dem Estrel-Tower in Neukölln

Sicherlich der spektakulärste Neuzugang in der Riege der Neuzugänge ist der Estrel Tower an der Sonnenallee in Neukölln. Mit einer Höhe von 176 Metern wird der Estrel Tower nicht nur Berlins höchstes Haus, sondern nach dem Fernsehturm am Alexanderplatz zugleich das zweithöchste Gebäude der Hauptstadt. So weit ist es aber noch nicht: „Momentan haben wir das 17. Stockwerk abgeschlossen und befinden uns in 65 Metern Höhe“, so der Estrel-Sprecher. Im Frühjahr 2024 soll das oberste, 45. Stockwerk, erreicht sein.

Die Eröffnung des Hauses mit 525 Zimmern soll dann 2025 erfolgen. Ursprünglich waren sogar 750 Zimmer vorgesehen, doch während Corona wurde umgeplant, nun sind mehr Flächen für Büro, Serviced Apartments, Gastronomie und Veranstaltungen reserviert.

Schlafen in Schiffscontainern in Spandau

Ebenfalls spannend ist ein Konzept der Titanic-Hotelgruppe in Spandau, das vor wenigen Tagen seinen Baustart feierte. Auf dem Gelände der Motorworld Manufaktur Berlin am Zitadellenweg 30-70 soll im Jahr 2025 ein ganz besonderes Hotel entstehen. Die Gäste können in 77 zu Hotelzimmern umfunktionierte Schiffscontainern übernachten, die auf dem Dach der Manufaktur platziert werden und somit größtenteils den Blick auf den Spandauer See ermöglichen.

Doch die vielen in Bau befindlichen und geplanten Vorhaben gleichen den Verlust an Übernachtungskapazitäten durch Corona noch nicht gänzlich aus. Nach Angaben des Statistischem Landesamtes Berlin-Brandenburg waren Ende des Monats August in Berlin 736 geöffnete Beherbergungsstätten mit mindestens zehn Betten erfasst. Diese boten zusammen 146.932 Betten - knapp 2000 mehr als noch 2022, als in Berlin 729 Beherbergungsbetriebe geöffnet hatten. Im Vergleich mit dem Wert aus 2019, als 787 Beherbergungsbetriebe 149.906 Betten anboten, fehlen aber dennoch rund 3000 Betten.

Tourismuserholung setzt sich fort

Hoffnung machen nun vor allem die steigenden Gästezahlen. Rund 7,9 Millionen Gäste mit 19,6 Millionen Übernachtungen meldeten die Berliner Beherbergungsbetriebe dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg für die ersten acht Monate des Jahres 2023. Das sind 20,8 Prozent mehr Gäste und 15,6 Prozent mehr Übernachtungen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Allerdings sind damit noch immer nicht die Zahlen vom Vor-Corona-Jahr 2019 erreicht: Damals zählte Berlin im gleichen Zeitraum 22,7 Millionen Übernachtungen.

Dennoch sind auch die aktuellen Belegungszahlen, die DEHOGA meldet, insgesamt erfreulich. So stieg die Zimmerbelegung im September dieses Jahres auf 84,9 Prozent (2019: 89,6%).

Insgesamt lag die Belegung im September damit nur noch um 4,7 Prozentpunkte unter der des Jahres 2019.

Luxushotels können an frühere Erfolge nicht anknüpfen

„Sorge bereiten aber die Luxushotels“, sagt Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer der DEHOGA Berlin. Denn in der Kategorie 5-Sterne und mehr, von denen Berlin immerhin 24 hat, habe die Belegung im September 2023 nur 77,2 Prozent betragen - ein Belegungsverlust von minus 10,3 Prozentpunkten gegenüber dem September 2019. Vergleicht man das ganze bisherige Jahr 2023 mit dem gleichen Zeitraum 2019, sieht es in diesem Bereich sogar noch schlimmer aus: Hier liegt die Belegung um 16,4 Prozentpunkte unter der des Jahres 2019.

Abgesehen vom Luxussegment ist das Jahr 2023 jedoch eindeutig auf Erholungskurs – auch wenn das Niveau des Normaljahres 2019 insgesamt noch nicht wieder erreicht wurde.

