Ein eritreischer Demonstrant wird nach den Ausschreitungen bei einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart von Polizisten abgeführt (Archiv).

Nach Gewaltexzess Trotz früherer Ausschreitungen: Eritreer-Demo in Berlin

Berlin. Von purer Gewalt und Gewaltexzessen war die Rede: In Stuttgart war es im September zu heftigen Ausschreitungen zwischen Polizei und Eritreern gekommen, die gegen eine Veranstaltung ihrer Landsleute aufbegehrten, denen sie eine Nähe zur afrikanischen Diktatur vorwerfen. Am Freitag, dem 20. Oktober, soll eine Demonstration von Eritreern mit 1.500 angemeldeten Personen in Berlin stattfinden.

Polizei sieht keine konkrete Gefahr der Eskalation

„Wir haben keine konkreten Erkenntnisse, dass es zu ähnlichen Vorfällen kommen wird wie in Stuttgart“, erklärte ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost. Dennoch werde man im Blick behalten, wie sich die Situation entwickele.

Die Versammlung wurde vom Zentralrat der Eritreer in Deutschland e. V. unter dem Titel „Der Erhalt und die Achtung unserer Grundrechte. sowie der Schutz unserer kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenkünfte“ angemeldet. Zwischen 9 und 15 Uhr wollen die Demonstrierenden vom Sharounplatz über den Potsdamer Platz, Unter den Linden bis zur Willy-Brandt-Straße laufen.

Dem Zentralrat wird Regimetreue zur ostafrikanischen Diktatur vorgeworfen. Der Verein war schon bei vorherigen Events als Veranstalter aufgetreten, bei denen es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen war – so auch in Stuttgart. Mutmaßlich zur eritreischen Opposition gehörende Personen wollten die Veranstaltung stören, da sie davon ausgingen, dass auf dem Seminar Spenden für das diktatorische Regime Eritreas eingesammelt werden.

31 Polizisten in Stuttgart verletzt, teils schwer

Die Wut richtete sich jedoch auf die Polizei, die die Veranstaltung schützte. Laut dem baden-württembergischen Innenministerium sind dabei 31 Einsatzkräfte verletzt worden, teils schwer. Stuttgarts Polizeivizepräsident Carsten Höfler sagte, die Polizei sei zum „Prellbock“ zwischen der Veranstaltung und den Gegnern geworden. Eine für wenige Tage darauf geplante Veranstaltung sei im Einvernehmen mit der Stadt Stuttgart

Von der Polizei gesichterte Stöcke und Latten liegen vor der Pressekonferenz zu den Ausschreitungen auf einem Tisch. Foto: Andreas Rosar/dpa

Samstag, 16. September: Demonstranten sind in Stuttgart während der Eritrea-Veranstaltung von Polizeikräften eingekesselt worden. Foto: Jason Tschepljakow/dpa

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl: «Die Polizei hat ein Blutbad verhindert.» Foto: Marijan Murat/dpa

Bereits Anfang Juli war es im hessischen Gießen zu massiven Ausschreitungen bei einem Eritrea-Festival gekommen. Damals wurden 26 Beamte verletzt. Sie wurden laut Polizei mit Steinen, Flaschen und Rauchbomben angegriffen. Krawalle gab es auch in Schweden und Israel.

Hintergrund der gewaltsamen Vorfälle auf den Straßen hierzulande ist ein inner-eritreischer Konflikt zwischen regimetreuen Menschen und Oppositionellen. In Eritrea herrscht eine Ein-Parteien-Diktatur, Meinungs- und Pressefreiheit sind stark eingeschränkt.