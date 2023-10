Brandenburger Landtag berät über „Solar-Euro“ für Kommunen

Der Landtag (l.) und dahinter die Nikolaikirche in Potsdam.

Nach Windrädern sollen Brandenburger Kommunen auch bei nahen Solaranlagen an den Erträgen beteiligt werden, damit die Akzeptanz für mehr Öko-Energien steigt. Der Landtag berät am Donnerstag (Sitzung ab 9.00 Uhr) über den „Solar-Euro“. Der Betreiber einer Solaranlage soll bei neu installierten Anlagen 2000 Euro pro Megawatt Leistung zahlen. Das Parlament debattiert außerdem in einer Aktuellen Stunde auf Antrag der Linksfraktion darüber, ob das Wirtschaftswachstum auf Kosten von Mensch und Umwelt geht.