Berlin Trend: Berlins große Koalition hat keine Mehrheit mehr

Berlin. Die Schwäche der SPD führt dazu, dass die schwarz-rote Koalition in Berlin ein halbes Jahr nach der wackeligen Wahl des CDU-Politikers Kai Wegner zum Regierenden Bürgermeister keine Mehrheit mehr hat. Wegners Christdemokraten stehen im ersten Berlin Trend der Berliner Morgenpost und der RBB-Abendschau seit der Wiederholungswahl im Februar mit 29 Prozent stabil da, konnten ihr Wahlergebnis von 28,2 Prozent leicht steigern.

Ihr Koalitionspartner SPD verliert jedoch gegenüber dem schlechtesten Abschneiden bei einer Berlin-Wahl weitere 3,4 Prozentpunkte und schafft nur noch 15 Prozent. Die 44 Prozent von Christ- und Sozialdemokraten zusammen würden aktuell nicht reichen, um weiter gemeinsam zu regieren.

Foto: C. Schlippes /Berliner Morgenpost Infografik / Berliner Morgenpost Infografik

Die Grünen können ihr Ergebnis der Wahlen im Februar leicht verbessern

Die Grünen als größte Oppositionspartei haben den Verlust der Regierungsbeteiligung einigermaßen verkraftet. Mit derzeit 19 Prozent liegen sie knapp über dem Resultat vom Februar und schieben sich an der bei der Wahl noch hauchdünn vor ihnen liegenden SPD auf Rang zwei im Berliner Parteienspektrum.

Unter den Wahlberechtigten mit Abitur oder höherem Bildungsgrad bleibt die Öko-Partei vorne, während die CDU vor allem bei den Älteren und bei den Menschen mit mittlerem Bildungsgrad überproportional gut abschneidet. Die SPD kann sich nur damit trösten, dass sie bei Menschen mit Volks- und Hauptschulabschlüssen mit 33 Prozent punktet.

Die AfD legt erheblich zu und kommt auch in Berlin auf 15 Prozent

Foto: C. Schlippes /Berliner Morgenpost Infografik / Berliner Morgenpost Infografik

Die AfD setzt ihren bundesweit zu beobachtenden Aufschwung auch in der Hauptstadt fort, ohne aber in Berlin die Werte anderer ostdeutscher Bundesländer oder zuletzt bei den Landtagswahlen in Hessen zu erreichen. Ein Plus von fast sechs Prozent bringt die Rechtspartei aktuell auf 15 Prozent.

Wobei die Berliner Wahlen im Februar, als die Partei 9,1 Prozent holte, vor dem Aufstieg der AfD stattgefunden haben. Im Westteil der Stadt würden sich derzeit zwölf Prozent für die AfD entscheiden, im Ostteil 17 Prozent.

Die Linken halten sich angesichts der Parteikrise ganz gut, die FDP bliebe draußen

Die krisengeschüttelten Linken zeigen sich in der Hauptstadt einigermaßen stabil. Zehn Prozent würden die Partei nach dem Aus für die Rot-Grün-Rote-Koalition noch wählen, 2,2 Prozentpunkte weniger, als es im Februar getan hatten. Die FDP bliebe mit vier Prozent außerhalb des Berliner Abgeordnetenhauses. Die sonstigen Parteien kämen zusammen auf acht Prozent.

Für den repräsentativen Berlin Trend befragte Infratest dimap zwischen dem 12. und 16. Oktober 1159 wahlberechtigte Berliner am Telefon und Online.

