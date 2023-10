Volleyball-Bundesliga BR Volleys peilen trotz Verletzungspech 14. Meistertitel an

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys nimmt Kurs auf seinen 14. deutschen Meistertitel. Vor der am 27. Oktober beginnenden Bundesliga-Saison sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand auf einer Pressekonferenz des Vereins am Mittwoch: „Wir haben einen derart breiten Kader. Wenn alle gesund sind, können wir wieder eine gute Saison spielen.“ Zuletzt holten die Berliner siebenmal in Folge den Meistertitel.