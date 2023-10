Bestechung bei Taxigewerbe-Prüfungen?

Ein ehemaliger Mitarbeiter der IHK in Nürnberg soll mehrere Tausend Euro von angehenden Taxiunternehmern für bestandene Fachkundeprüfungen kassiert haben. Der 53-Jährige ist seit Mittwoch vor dem Landgericht in Nürnberg unter anderem wegen Bestechlichkeit in 17 Fällen angeklagt. Zwei weitere Männer müssen sich in dem Verfahren wegen Beihilfe verantworten, weil sie ihm in einigen Fällen geholfen haben sollen.