Weiterer Vorfall vor Synagoge nach versuchtem Brandanschlag

Polizeikräfte stehen vor der jüdischen Gemeinde Kahal Adass Jisroel in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte.

Nach dem versuchten Brandanschlag auf die Synagoge in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte ist es nach Angaben der Polizei zu einem weiteren Vorfall gekommen. Während der Ermittlungen am Tatort sei am Mittwoch gegen 8.00 Uhr ein 30-Jähriger mit einem E-Scooter vorgefahren, habe diesen weggeworfen und sei auf das Gebäude zugelaufen. Polizisten hätten ihn gestoppt und den Mann vorläufig festgenommen, teilte die Polizei mit. Der 30-Jährige habe sich gewehrt und dabei volksverhetzende sowie israelfeindliche Parolen gerufen. Nachdem man die Identität des Mannes festgestellt habe, sei er wieder auf freien Fuß gekommen.