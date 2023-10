Autobesitzer haben in Berlin das größte Diebstahlrisiko

Autobesitzer sind in Berlin im bundesweiten Vergleich dem größten Diebstahlrisiko ausgesetzt. Nahezu jeder vierte Autodiebstahl wurde in der Hauptstadt registriert, wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch mitteilte. Insgesamt verschwanden 2022 in Berlin 2924 versicherte Fahrzeuge und damit ein Drittel mehr als noch im Vorjahr.