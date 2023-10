Tech- und Start-up-Messe Gitex kommt ab 2025 nach Berlin

Die Berliner Messe bekommt ein neues Großevent: Ab 2025 soll jährlich die Tech- und Start-up-Messe Gitex Europe in der Hauptstadt abgehalten werden, wie das Berliner Unternehmen am Mittwoch in Dubai mitteilte. Dazu gründen die Messe und der Veranstalter Kaoun International ein Gemeinschaftsunternehmen, an dem beide jeweils zur Hälfte beteiligt sein sollen, wie es weiter hieß.

Berlin/Dubai. Die Berliner Messe bekommt ein neues Großevent: Ab 2025 soll jährlich die Tech- und Start-up-Messe Gitex Europe in der Hauptstadt abgehalten werden, wie das Berliner Unternehmen am Mittwoch in Dubai mitteilte. Dazu gründen die Messe und der Veranstalter Kaoun International ein Gemeinschaftsunternehmen, an dem beide jeweils zur Hälfte beteiligt sein sollen, wie es weiter hieß.

Die Gitex Europe soll ein Ableger der Gitex Global werden, die derzeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten abgehalten wird. Mit rund 6000 Ausstellern aus mehr als 100 Ländern gilt die globale Gitex als eine der weltweit größten Technologie- und Start-up-Messen. Zum Vergleich: Die Technikmesse IFA in Berlin hatte in diesem Jahr rund 2000 Aussteller.

Wie groß der Europa-Ableger der Gitex in der Hauptstadt wird und wie viele Besucher und Unternehmen er anziehen wird, blieb offen. Angaben dazu machte die Berliner Messe zunächst nicht. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) bezeichnete die Einigung in Dubai als großen Erfolg für den Berliner Messestandort.