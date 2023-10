Versuchter Brandanschlag auf jüdische Gemeinde in Berlin

In der Nacht auf Mittwoch kam es zu einem Angriff auf eine Jüdische Gemeinde in Berlin. Auf dem Nachrichtendienst X (ehemals Twitter) spricht die Gemeinde Kahal Adass Jisroel von einem versuchten Brandanschlag. Zwei Unbekannte sollen zwei Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung des Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte geworfen haben.

Offenbar hatte die Polizei am Morgen nach 8 Uhr auf der Brunnenstraße einen brüllenden Mann zu Boden gebracht. Ob es sich bei ihm um den Täter handelt, ist zurzeit unklar. Die Polizei will später über den Vorfall informieren.

Laut einem Gemeindevertreter werde die Absperrung noch bis zum Vormittag dauern. In dem Gebäude ist unter anderem eine Oberschule untergebracht, die Schüler seien auf Studienfahrt, allerdings sei der Kindergarten in dem Gebäude geöffnet. Die Eltern brachten ihre Kinder am Morgen dorthin. Auch eine Kita mit mehr als 100 Kindern befindet sich in dem Gebäude.

An dem Gebäude des Gemeindezentrums sind keine Schäden entstanden. Berichten zufolge landeten die Molotow-Cocktails auf dem Bürgersteig und erloschen von selbst.

Ebenfalls in der Nacht hatte es Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Kundgebungen in Neukölln und am Brandenburger Tor gegeben.

Ein Polizist sperrt die Brunnenstraße ab. Hier sollen zwei Molotow-Cocktails in Richtung einer jüdischen Gemeinde geflogen sein.

Foto: FMG

Ein Gemeindemitglied sagte einer Reporterin der Funke Mediengruppe, dass sich der versuchte Anschlag wohl so gegen 6 Uhr ereignet haben könnte. Der Gottesdienst habe wie jeden Morgen um 7.30 Uhr begonnen. Nach dem Gottesdienst habe jemand auf der anderen Straßenseite Allahu akbar geschrien, der Mann sei von der Polizei festgenommen worden. Die Kriminalpolizei habe Spuren gesichert.

Natürlich seien alle besorgt, auch vorher schon, aber jetzt deutlich mehr. Man hoffe, dass keine Panik anbreche, so das Gemeindemitglied weiter. Die Gemeinde habe in E-Mails informiert, dass dewr Betrieb des Kindergartens weiterlaufe.

Shlomo Afanasev, Rabbiner in Hannover, der aber in Berlin wohnt und kurz nach 7 zum Gemeindegottesdienst gehen wollte, steht vor der Absperrung: „Heute Morgen bin ich kurz nach 7 Uhr zum Morgengebet gekommen. Da war bereits alles abgesperrt, BKA und LKA waren bereits hier und haben Beweismittel gesammelt. Auf dem Boden lagen die Glassplitter der Flaschen der beiden Molotowcocktails. Die Polizisten haben mir gesagt, es hat einen Brandanschlag gegeben.“

Die letzten Tage seien schwierig gewesen, viele hätten Angst bekommen. „Letzten Freitag wurden wir von Polizisten nach Hause begleitet nach dem Gottesdienst. Ich wohne seit 22 Jahren in Berlin-Mitte. Es ist nicht normal für mich, dass ich von Polizisten nach Hause begleitet werden muss. Normalerweise trage ich meine Kippa. Aktuell trage ich ein Cappy über der Kippa, damit man mich nicht als Jude erkennt. Wir hatten bisher nie Angst hier. Würden wir im Wedding leben, wäre das vielleicht anders.“ Für alle Gemeindemitglieder sei es selbstverständlich, sich nicht mehr als Jüdin oder Jude zu erkennen zu geben.