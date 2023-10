Dem Bund der Steuazahla jebührt Dank und Anerkennung. Schließlich listeta jedet Jahr uff, wo in Senats- und Bezirksvawaltungen unsre Steuajroschen vaplempat wern. Een Beispiel is der Neubau des Spreeparks. Sollte 37 Millionen Euro kosten, jetz sind wa schon bei 52. Aba noch schlimma: Nach der Eröffnung wird der Park jedet Jahr mit mehreren Millionen Euro subventioniert wern müssen. Is det sinnvoll? Noch mehr ärjat mir die Busspur uff der Clayallee in Zehlendorf. Die musste wieda beseiticht wern, weil se schlicht rechtswidrich war. Hat hundattausend Euro jekostet, für nüscht und wieda nüscht. Det müssten eijentlich die Jrünen aus ihra Parteikasse bezahlen.