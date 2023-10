Füchse Berlin starten mit Heimsieg in die European League

Die Handballer der Füchse Berlin sind erfolgreich in die European League gestartet. Der Titelverteidiger gewann am Dienstagabend sein Auftaktspiel in der Gruppe G gegen den französischen Vertreter Chambery Savoie Mont Blanc knapp mit 24:22 (13:10). Bester Berliner Werfer vor 4233 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war Tim Freihöfer mit fünf Toren.