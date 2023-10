Silvesterparty am Brandenburger Tor mit Eintritt geplant

Die Silvesterparty am Brandenburger Tor soll in diesem Jahr wieder größer ausfallen und Eintritt kosten. Besucherinnen und Besucher müssten zehn Euro für die Feier zahlen, wie eine Sprecherin der Deutsche Entertainment AG (DEAG) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin bestätigte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Demnach soll die DEAG die Feier in diesem Jahr übernehmen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Finalisierung der Verträge und des Programms“, sagte die Sprecherin. Weitere Details sollten in den kommenden Wochen folgen.