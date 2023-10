Israel-Konflikt – Wieder Straftaten in Berlin

Berlin. Der Israel-Konflikt hat auch weiter Auswirkungen auf Berlin. Die Polizei Berlin meldete am Dienstag mehrere Straftaten, die am Vortag begangen wurden.

Angriff auf Paar in Neukölln

In der Weichselstraße in Neukölln soll es am Montagabend eine gefährliche Körperverletzung gegeben haben, so die Polizei. Demnach soll ein Unbekannter vor einer Bar einen pyrotechnischen Gegenstand auf eine 31-Jährige und ihren Begleiter geworfen haben. Die beiden gaben an, sich vorher auf Hebräisch unterhalten zu haben. Der Tatverdächtige soll nach ersten Informationen Arabisch gesprochen haben. Der Mann flüchtete, die Frau und ihr Begleiter wurden nicht getroffen und blieben unverletzt.

Flagge in Moabit beschädigt

Eine Flagge des Staates Israel wurde in Moabit beschädigt. Dort hatte ein der Hausmeister am Mathilde-Jacob-Platz gegen 11.30 Uhr vor dem Rathaus eine Israel-Flagge gehisst. Dabei wurde er von einer Gruppe Jugendlicher beleidigt. Eine Zeugin beobachtete anschließend, wie zwei Unbekannte versuchten, die Flagge vom Mast zu reißen, wobei diese beschädigt wurde. Auch in der Karl-Marx-Straße in Neukölln war es bereits am Wochenende zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, der aber gestern erst gemeldet wurde. Dort hatten Sicherheitsmitarbeiter vor dem Rathaus Neukölln eine heruntergerissene Israel-Flagge festgestellt.

Verbotene Hisbollah-Flagge sichergestellt

In Gesundbrunnen bemerkten Anwohner an einem Balkon in der Buttmannstraße eine verbotene Hisbollah-Fahne und riefen die Polizei. Der 39 Jahre alte Inhaber der Wohnung gab an, von dem Verbot nichts gewusst zu haben. Die Flagge wurde sichergestellt.

Die Polizei hat zudem weitere propalästinensische Demos verboten, die für den 18. und 19. Oktober angemeldet wurden. Davon betroffen sind folgende Veranstaltungen:

„Demo in Solidarität mit Palästina“

Aufzug vom Richardplatz zum Kottbusser Tor, von 16 bis 19 Uhr

und die für den 20. Oktober 2023 angezeigte Versammlung

„Kundgebung mit Kerzen als Andenken an die Opfer im Gazastreifen“

Kundgebung am Potsdamer Platz, von 19 bis 21 Uhr

Die Polizei teilt dazu mit: „Basierend auf Erfahrungen der vergangenen Jahre und auch der jüngeren Vergangenheit, weitergehenden Erkenntnissen und der Erstellung einer Prognose hat die Prüfung der Versammlungsbehörde ergeben, dass die unmittelbare Gefahr besteht, dass es bei den Versammlungen zu folgenden Taten komment könnte:

volksverhetzenden, antisemitischen Ausrufen

Gewaltverherrlichungen

dem Vermitteln von Gewaltbereitschaft und dadurch zu Einschüchterungen

Gewalttätigkeiten