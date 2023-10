Verkehrsministerium: Naturschutz und Schiffbarkeit verzahnen

Das Bundesverkehrsministerium hält an einem geplanten Ausbau der Oder auf deutscher Seite fest. „Unser Ziel an der Oder ist es Naturschutz, Schiffbarkeit und die Anforderungen des internationalen Hochwasserrisikomanagementplans in Einklang zur bringen“, erklärte Susanne Henckel, Staatssekretärin im Verkehrsministerium, am Dienstag in Frankfurt (Oder). Für Dienstag hatte das Ministerium von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zu einer Konferenz mit Politikern, Behörden, Verbänden und Regionalvertretern geladen. „Mit unserer Regionalkonferenz wollen wir Transparenz und Klarheit über die aktuelle Situation schaffen und auch zeigen, wie sich Wasserbau und Ökologie vereinen lassen“, sagte Henckel.