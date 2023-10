Berlin: Polizei warnt vor Fake-Strafzetteln – Keinesfalls Geld überweisen

In Friedrichshain wurde ein Taxifahrer überfallen, in Kreuzberg brannten mehrere Autos – die Blaulicht-News im Blog.

In Friedrichshain überfiel ein Fahrgast einen Taxifahrer mit einem Messer

Zwei Wochen nachdem sie gestürzt war, erlag eine Fahrradfahrerin ihren Verletzungen

Mehrere Autos gingen in Kreuzberg in der Nacht in Flammen auf

Die Berliner Polizei warnte vor einer neuen Betrugsmasche

Berlin. Die Feuerwehr musste am Sonntagabend zu einem Fahrzeugbrand in Kreuzberg ausrücken. Gleich sieben Autos standen in Folge einer mutmaßlichen Brandstiftung in Flammen. Eine vor zwei Wochen in Kaulsdorf verunglückte Radfahrerin starb an den Folgen ihrer Verletzungen. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg vom 16. Oktober: Polizei verbietet Demo in Neukölln

17.03 Uhr: Die Polizei hat eine Demonstration in Neukölln verboten. Die Versammlung unter dem Thema „Kein Flächenbrand in Nahost“ sollte am Montag in der Zeit von 18 bis 20 Uhr an der Karl-Marx-Straße vor dem Rathaus Neukölln stattfinden. 100 Teilnehmer waren angemeldet. Auch jede Ersatzveranstaltung verbot die Behörde bis zum 23. Oktober 2023. Die Polizei begründete das Verbot damit, dass die unmittelbare Gefahr besteht, dass es bei der Versammlung zu volksverhetzenden, antisemitischen Ausrufen, Gewalttätigkeiten sowie Gewaltverherrlichungen und Einschüchterungen kommen könnte.

Fleisch-Transporter doppelt so schwer wie erlaubt – Reifenplatzer

15.58 Uhr: Ein doppelt so schwer wie erlaubt beladener Fleisch-Transporter aus Berlin ist der Polizei nach einer Reifenpanne in Westmecklenburg ins Netz gegangen. Das Fahrzeug blieb am Montag auf der Autobahn 24 bei Wöbbelin (Ludwigslust-Parchim) pannenbedingt stehen, wie ein Polizeisprecher sagte. Es hatte ein Gesamtgewicht von 7 Tonnen, bei erlaubten 3,5 Tonnen, wie die Beamten ermittelten. „Die Überladung war wohl auch die Ursache für den Reifenplatzer am hinteren rechten Reifen“, sagte der Sprecher.

Der 44-jährige Fahrer müsse auch für den Schaden an drei weiteren Autos aufkommen, die durch herumfliegende Reifenteile beschädigt worden seien. Außerdem drohe dem Berliner ein Bußgeld in Höhe von 235 Euro sowie ein Punkt im Verkehrszentralregister. Der Transporter musste samt Fleisch stehenbleiben, bis die Berliner Spedition ein zusätzliches Fahrzeug für den Transport Richtung Hamburg geschickt hatte.

Man beobachte schon länger, dass bestimmte Speditionen mit erheblich überladenen Kleintransportern die deutlich schärferen Bestimmungen – wie Lenk- und Ruhezeiten für Fahrer – von Lkw-Transporten umgehen wollen, hieß es.

Mann in den Oberschenkel geschossen: Durchsuchungen in Berlin und Brandenburg

15.55 Uhr: Anfang September sind an der Kaiser-Friedrich-Straße in Charlottenburg-Wilmersdorf zwei Männer von einer Gruppe angegriffen worden. Dabei erlitt ein 21-jähriger Mann eine Schussverletzung im Oberschenkel. Nun konnte die Polizei drei Verdächtige im Alter von 28, 33 und 34 Jahren namhaft machen. Am Montag wurden Durchsuchungsbeschlüsse in Berlin und Brandenburg vollstreckt. Die Einsatzkräfte trafen zwei Verdächtige an. Es wurden verschiedene Beweismittel beschlagnahmt. Die Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

„Keinesfalls Geld überweisen“: Berliner Polizei warnt vor Fake-Strafzetteln

15.35 Uhr: Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche. In Marzahn wurden laut der Behörde gefälschte Strafzettel an Autos hinterlassen. Auf dem vermeintlichen Strafzettel steht „Mitteilung über Verstöße / Falsches Parken“. Oben links ist das Logo der Berliner Polizei zu sehen, in der anderen Ecke steht eine Adresse und E-Mail-Adresse. Für Details solle man den aufgedruckten QR-Code scannen. Am Ende des Zettels steht: „Es wurde eine Geldbuße in Höhe von: 25 Euro.

Falls Sie an Ihrem Auto einen solchen #Fake-Zettel finden, lesen Sie keinesfalls den QR-Code aus oder überweisen Geld an das dahinter geschaltete Portal.

Es handelt sich um #Betrug.

Ermittlungen wurden eingeleitet.

Verteilt wurden sie zahlreich in #Marzahn letzte Nacht. Unsere… pic.twitter.com/6OJT39FfEF — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 16, 2023

Beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, warnte die Polizei: „Falls Sie an Ihrem Auto einen solchen #Fake-Zettel finden, lesen Sie keinesfalls den QR-Code aus oder überweisen Geld an das dahinter geschaltete Portal. Es handelt sich um #Betrug.“ Ermittlungen seien eingeleitet. Mittlerweile wurden die in Marzahn verteilten gefälschten Strafzettel eingesammelt.

Mädchen (11) und Frau in Köpenick tot aufgefunden

14.20 Uhr: Ein elfjähriges Mädchen und eine 68 Jahre alte Frau sind in einem Haus in Köpenick tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. In dem Gebäude an der Kinzerallee sei am Morgen zudem eine 42-jährige Frau schwer verletzt entdeckt worden. Ein weiteres Familienmitglied – ein 70-jähriger Mann – sei in einem anderen Haus in der Gelnitzstraße ebenfalls schwer verletzt aufgefunden worden, hieß es. Mehr über den Polizeieinsatz lesen Sie hier.

Fahrgast bestiehlt Taxi, schlägt und droht mit Messer

12.20 Uhr: In der Nacht zu Montag verhafteten Polizisten einen Räuber in Friedrichshain. Der Mann entwendete gegen 2.15 Uhr am Frankfurter Tor als Fahrgast in einem Taxi dem Fahrer einen Teil seiner Einnahmen. Nachdem der Fahrer das Geld zurückverlangt hatte, soll der 28-Jährige diesem zunächst einen gezielten Faustschlag ins Gesicht verpasst und dann anschließend mit einem Messer zweimal in Richtung des 59-Jährigen gestochen haben. Danach soll der Fahrgast weiteres Wechselgeld an sich genommen haben und in Richtung Warschauer Straße geflüchtet sein. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 51 konnten ihn kurze Zeit später festnehmen. Der Tatverdächtige wurde in einen Gewahrsam gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und einer Blutentnahme unterzogen. Der 28-Jährige soll nun einem Richter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüft. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) hat die Ermittlungen übernommen.

Radfahrerin erliegt ihren Sturzverletzungen nach zwei Wochen im Krankenhaus

10.20 Uhr: Eine Radfahrerin, die Ende September in Hellersdorf mit ihrem Rad gestützt war, ist gestern Nachmittag in einem Berliner Krankenhaus gestorben. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen soll die 43-jährige Frau am Samstag, den 30. September, gegen 18 Uhr in der Hellersdorfer Straße unterwegs gewesen und in Höhe des U-Bahnhofs Kaulsdorf-Nord ohne Fremdeinwirkung aus bislang unbekannten Gründen mit schweren Verletzungsfolgen gestürzt sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Die Polizei wurde nicht zum Unfallort hinzugerufen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden deshalb erst gestern von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte aufgenommen und dauern an.

Mehrere Autos nach mutmaßlicher Brandstiftung in Kreuzberg in Flammen

Gleich sieben Autos gingen in Kreuzberg nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in Flammen auf.

Foto: Morris Pudwell

8.35 Uhr: Sieben Autos haben in Kreuzberg gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie sie am Montag mitteilte. Demnach bemerkte eine Passantin am Sonntagabend die Brände und rief die Polizei und die Feuerwehr. Kurz zuvor hatte sie den Angaben zufolge zwei unbekannte Männer beobachtet, die von der Wiener Straße Ecke Ratiborstraße wegliefen. Vier der Autos gehörten laut Polizei zu einer Mietwagenfirma. Zuvor hatte der RBB darüber berichtet.

Vier Autos seien vollständig ausgebrannt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Bei den anderen Autos konnte der Brand noch bei der Entstehung gelöscht werden. Zudem wurden zwei Autos durch die Hitze beschädigt. Die Löscharbeiten dauerten rund eine Stunde. 16 Feuerwehrleute waren am Einsatzort. Ein Brandkommissariat hat nach Angaben der Polizei die Ermittlungen übernommen.