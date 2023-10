Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto auf der B1

Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der B1 nahe Seelow (Landkreis Märkisch-Oderland) gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte ein 59-Jähriger am Montagmittag mit seinem Auto zwischen Diedersdorf und Seelow nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Biker, der laut Polizei Vorfahrt hatte. Der 64-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.