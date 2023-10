Vattenfall: Heizperiode hat begonnen - Sparen bleibt wichtig

Viele Menschen in Berlin dürften die Heizung angesichts der kalten Temperaturen bereits in den vergangenen Tagen aufgedreht haben - den offiziellen Beginn der Heizperiode hat der Energieversorger Vattenfall an diesem Dienstag verkündet. An drei aufeinanderfolgenden Tagen sei die Temperatur um 21 Uhr abends auf unter 12 Grad Celsius gesunken, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Für die damit gestartete Heizsaison sei Vattenfall gut aufgestellt, das Thema Gassparen bleibe jedoch für Verbraucherinnen und Verbraucher auch in diesem Winter relevant.