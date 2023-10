Kasupke sagt,...

„Ja, mach nur einen Plan“, hat schon olle Brecht in seina Dreijroschenopa jedichtet. „Das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens“, heißt der Song. Man könnte denken, die Opa is dem Senat jewidmet. Da wurde noch unta Rot-Jrün-Rot ne „Projekteinheit Radweje“ jestartet, um schnella Radweje zu bauen. Nun wurden sechs von 30 Projekten jestrichen. Bejründung: Die sind komplizierta als jedacht. Aha. Wenn’s kompliziert wird, fang wa ja nicht erst an, oda wie vasteh ick det? Offenbar jehts nich darum, die Planung zu vabessan, sondan nur zu kieken, welche Radweje schnell jebaut wern können. So komm ick jeschmeidich zum Erfolg. Stadtmanagement is det alladings nich.