Vor Spiel gegen Stuttgart: Khedira voll im Union-Training

Rani Khedira steht nach einem wochenlangen Verletzungsausfall wohl vor seinem Comeback beim 1. FC Union Berlin. Der stellvertretende Kapitän des derzeit sportlich angeschlagenen Fußball-Bundesligisten bestritt am Montag die volle Trainingseinheit mit der Mannschaft. Eine Rückkehr vor dem Heimspiel am Samstag gegen seinen ehemaligen Club VfB Stuttgart kommt zur rechten Zeit. Der 29-Jährige könnte dem Team von Trainer Urs Fischer wieder mehr Sicherheit in der Defensive bringen.