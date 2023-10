Fahrradverleih in Berlin: Betreiber sieht System gefährdet

Berlin. In Berlin wurde zuletzt der wachsende Erfolg des öffentlichen Fahrradverleihsystems betont, das von Nextbike im Auftrag des Landes betrieben wird. Mehr als eine Million Ausleihen wurden bis Anfang August registriert, was nahezu dem Wert des gesamten Vorjahres entspricht. Ende dieses Jahres soll nun der Betrieb des öffentlichen Verleihsystems neu ausgeschrieben werden; der aktuelle Vertrag endet im Juli 2024. Der bisherige Betreiber Nextbike kritisiert jedoch: Die im Entwurf für den neuen Doppelhaushalt vorgesehenen Mittel reichen nicht.

1,5 Millionen Euro sind nach bisherigem Stand pro Jahr eingeplant. „Dies ist damit also eine Fortschreibung des finanziellen Rahmens, wie er im Jahr 2015 verhandelt und 2016 vertraglich fixiert wurde“, erklärt Nextbike in einem Schreiben an die verkehrspolitischen Sprecher der Abgeordnetenhaus-Fraktionen, das der Berliner Morgenpost vorliegt. So werde „die Fortführung des Systems akut gefährdet, geschweige denn eine neue Qualitätsstufe mit mehr Rädern und Einbindung der Außenbezirke ausreichend finanziert.“

Fahrradverleihsystem in Berlin: Ausweitungen sind nicht vorgesehen

Tatsächlich scheint eine Erweiterung des bestehenden Systems auch nicht geplant zu sein. Im Haushaltsentwurf heißt es: „Geplant ist die erneute Vergabe für den Aufbau und Betrieb eines öffentlichen Fahrradverleihsystems für Berlin ab 1.8.2024. Der finanzielle Umfang entspricht einer Fortschreibung der bisherigen Beträge. Inhaltliche oder räumliche Ausweitungen sind nicht vorgesehen.“

Fahrrad in Berlin – Mehr zum Thema

Nextbike schildert in dem Schreiben an die Abgeordneten dagegen, dass sich die Kosten deutlich erhöht hätten. „Eine sich steigernde Nachfrage erfordert auch ein höheres Servicelevel“, heißt es, dazu kämen steigende Lohn- oder Materialkosten sowie die hohe Inflationsrate.

Nextbike hält deutliche Aufstockung der Flotte für angemessen

Nötig wäre aus Sicht von Nextbike, das 2021 vom Sharing-Unternehmen Tier übernommen wurde, eigentlich eine weitere Aufstockung der Leihradzahlen. In Berlin gibt es derzeit rund 6600 Räder, in Paris seien es 25.000. „Eine angemessene Anzahl für Berlin gemäß der Einwohnerzahl bedeutet daher mindestens eine Verdoppelung auf 12.000 Fahrräder, 15.000 mit Verdichtung in den Außenbezirken und 20.000 für ein überregionales System“, folgert Nextbike.

Die Linksfraktion hatte kürzlich gefordert, die Berliner Flotte auf 10.000 aufzustocken und die zusätzlichen Räder vor allem in den Außenbezirken zu stationieren. In einem Bericht an die Abgeordneten weist die Verkehrsverwaltung auf die hohen Kosten hin, die eine Aufstockung der Leihräder mit sich bringen würde: Durch damit einhergehende Kosten, etwa für die Wartung, wäre bei einer Verdopplung der Flotte auch von einer Verdopplung der notwendigen Mittel auszugehen.