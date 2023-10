Gropiusstadt: Einkaufswagen aus Hochhaus geworfen

In Berlin wurde eine Frau bei einem Tram-Unfall verletzt, in Oberhavel warfen Jungs mit Schaumküssen um sich. Die News im Blog.

Eine Frau wurde bei einem Tram-Unfall in Prenzlauer Berg verletzt

In Prenzlauer Berg erlitt eine Frau eine Stichverletzung

Ein Mädchen (12) wurde auf einem Spielplatz in Neuruppin von einem Böller verletzt

Eine bislang unbekannte Person warf in Gropiusstadt einen Einkaufswagen aus einem Hochhaus

In Wilmerdorf überfielen zwei Unbekannte ein Juweliergeschäft

Ein Autofahrer prallt bei der Flucht vor der Polizei gegen eine Hauswand

In Mitte passiert ein Unfall, in den ein Polizeifahrzeug verwickelt ist

Berlin. Eine Frau ist in Prenzlauer Berg am Samstag mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Polizei nahm einen Mann fest. Außerdem wurde in Prenzlauer Berg eine Frau von einer Tram angefahren. In Gropiusstadt gab es ein versuchtes Tötungsdelikt. In der Mainzer Straße überfielen zwei Männer ein Juweliergeschäft. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg vom 15. Oktober: Polizeifahrzeug im Einsatz kollidiert mit Auto

21.11 Uhr: Am Samstagabend kam es in Mitte zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Polizeifahrzeug beteiligt war. Laut Polizeimitteilung war die Polizeistreife mit Blaulicht und Martinshorn auf der Alexander- in Richtung Otto-Braun-Straß unterwegs. Als der Fahrer des Polizeiwagens nach links auf die Bernhard-Weiß-Straße abbiegen wollte, krachte er in ein Auto eines 58-Jährigen. Der Beifahrer im Polizeiauto hatte Verletzungen am Arm und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beim 58-Järhigen ergab eine Alkokolmessung 0,3 Promille. Sein Führerschein wurde eingezogen. Beide Fahrzeuge waren laut Polizei Schrott.

Flucht vor Polizei endet an Hauswand in Zülichendorf

16.46 Uhr: Ein Autofahrer ist auf der Flucht vor der Polizei in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal (Kreis Teltow-Fläming) mit seinem Wagen gegen eine Hauswand geprallt. Die Polizei suchte am frühen Sonntagmorgen mithilfe eines Fährtenspürhundes nach dem Mann, der zu Fuß flüchtete, entdeckte ihn aber nicht. Ein Zeuge hatte ein Fahrzeug mit britischem Kennzeichen gemeldet, das in Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte der Zeuge beobachtet, wie der Fahrer an einer Tankstelle mehrere Bierflaschen kaufte. Als die Polizei den Mann kontrollieren wollte, raste er mit seinem Wagen davon. „In dem Ort Zülichendorf endete die rasante Fahrt abrupt an einer Hauswand“, teilte die Polizei mit.

Raub in Juweliergeschäft in Wilmersdorf

15.48 Uhr: Am Samstagvormittag ereignete sich in Wilmersdorf ein Raub. Laut Polizeimitteilung sind gegen 11.55 Uhr zwei unbekannte Personen in ein Juweliergeschäft in der Mainzer Straße eingedrungen. Dort hätten sie eine 51-jährige Angestellte in einen Nebenraum gedrängt. Einer der Männer hatte eine Schusswaffe und soll die Frau mit dieser geschlagen haben. Die Männer konnten Schmuck und Geld entwenden. Die 51-Jährige konnte sich daraufhin bemerkbar machen, die Männer flüchteten mit einem draußen wartenden Auto. Die Angestellte hatte Schmerzen in der Schulter, wollte aber nicht ärztlich versorgt werden.

Einkaufswagen aus Hochhaus in Gropiusstadt geworfen – Mordkommission ermittelt

15.06 Uhr: In Gropiusstadt im Bezirk Neukölln hat es am Samstag ein versuchtes Tötungsdelikt gegeben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine unbekannte Person gegen 12.50 Uhr einen Einkaufswagen aus einem 19-stöckigen Wohnhaus an der Johannisthaler Chaussee auf den Gehweg geworfen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich vier Polizisten und ein Anwohner in der Nähe der Einschlagstelle. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen wurden von einer Mordkommission des Landeskriminalamtes übernommen

Böller verletzt Zwölfjährige auf Spielplatz in Neuruppin

14.40 Uhr: Ein zwölfjähriges Mädchen ist auf einem Spielplatz in Neuruppin von einem explodierenden Böller verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll ein 17-Jähriger den Böller am Samstag aus einer kleineren Gruppe heraus geworfen haben. Der Jugendliche flüchtete. Das Mädchen, das nicht schwer verletzt wurde, kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hinweis auf antisemitische Aussagen vor Schule in Cottbus

14.10 Uhr: Die Polizei geht Hinweisen auf antisemitische Äußerungen vor einer Schule in Cottbus nach. Die Grünen-Politikerin Barbara Domke schrieb im Netzwerk X , vormals Twitter, dass es einen Vorfall mit Rechtsextremen gegeben habe. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, wird angesichts der Hinweise wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt.

Domke sagte der dpa am Sonntag, sie sei von der Kriminalpolizei dazu befragt worden. Der Fall habe sich am Donnerstagabend rund um eine Schuldisko an einem Gymnasium in Cottbus abgespielt, ihr Sohn habe es mitbekommen und ihr davon erzählt. Vier bis fünf junge Männer hätten junge Schüler außerhalb des Schulgeländes nach ihrer politischen Einstellung gefragt und Sticker verteilt, sagte Domke. Es seien antisemitische Äußerungen gefallen wie „Juden abstechen“ und „Geht zurück auf Eure Judendisko“, schrieb sie in ihrem Tweet.

Domke, die in Cottbus Stadtverordnete war, engagiert sich gegen Rechtsextremismus und ist im Bündnis „Unteilbar Südbrandenburg“ aktiv. In Südbrandenburg gibt es eine gewachsene rechte Szene. Im April hatten eine Lehrerin und ein Lehrer in einem Brief geschildert, sie seien an einer Schule in Burg im Spreewald täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert.

Jungs werfen in Oberhavel Schaumküsse – Beifahrerin in Auto getroffen

13.51 Uhr: Attacke mit Schaumküssen: Zwei 15-jährige Jugendliche haben auf der Hauptstraße in Mühlenbeck (Oberhavel) mit der zuckrigen Süßigkeit um sich geworfen und durch ein geöffnetes Autofenster eine Frau getroffen. „Das hätte auch in einen Unfall münden können“, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Der 41 Jahre alte Autofahrer habe eine Gefahrenbremsung durchgeführt. Die fliegenden Schaumküsse trafen den Wagen außen und auch den Mantel der Beifahrerin. Die beiden Jungen hatten sich die Süßigkeit am Samstag in einem Supermarkt gekauft und diese dann „aus Jux und Dollerei“ geworfen, wie der Polizeisprecher sagte.

Radfahrerin in Prenzlauer Berg von Tram erfasst

13.10 Uhr: Eine Radfahrerin ist am Samstag in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow bei einem Tram-Unfall verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die Frau gegen 18.30 Uhr von einer Straßenbahn erfasst, als sie mit dem Rad die Schienen auf der Danziger Straße in Richtung Diesterwegstraße überquerte. Der 32 Jahre alte Tram-Fahrer hatte noch gebremst und gehupt, konnte aber einen Zusammenstoß mit der 33-Jährigen nicht mehr verhindern. Die Frau erlitt Verletzungen am Kopf sowie im Bereich des Rumpfes. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Tram-Fahrer stand unter dem Eindruck des Geschehens und wollte sich selber in ärztliche Behandlung begeben. Die Fahrgäste wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) geführt.

Frau in einer Wohnung in Pankow mit Messer verletzt

11.43 Uhr: Eine 37-Jährige Frau ist in Prenzlauer Berg in Pankow mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Polizei nahm einen Mann fest. Mehr über den Einsatz lesen Sie hier.