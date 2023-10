Pistorius besucht künftigen Standort der Arrow-Abwehrraketen

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besucht am Montag den als Standort für das neue Luftverteidigungssystem Arrow vorgesehenen Fliegerhorst Holzdorf. Auf dem Militärgelände, das auf der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt liegt, will er auch die Ministerpräsidenten beider Bundesländer, Dietmar Woidke (SPD) und Reiner Haseloff (CDU), treffen. Deutschland will das Luftverteidigungssystem Arrow aus Israel beschaffen, um anfliegende Raketen in großer Höhe unschädlich machen zu können. Holzdorf soll der erste von drei Standorten für Feuereinheiten in Deutschland sein. Bei dem Besuch geht es auch um die geplante Stationierung neuer Schwerer Transporthubschrauber der Bundeswehr. Die zwei Großprojekte werden Holzdorf zu einem der wichtigsten Luftwaffen-Standorte in Deutschland machen.