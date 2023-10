Verfolgungsjagd mit der Polizei in Hellersdorf – Festnahmen

In Mitte wurde ein junger Mann mit einem Messer verletzt, als er einen Streit schlichten wollte

Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg vom 14. Oktober: Hellersdorf: Mann schlägt 41-Jährigen und raubt ihn dann aus

15.42 Uhr: Die Polizei hat in der vergangenen Nacht in Hellersdorf einen Mann festgenommen. Zuvor waren auf dem U-Bahnhof Honöw gegen 23 Uhr zwei Männer im Alter von 41 und 55 Jahren in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 55-Jährige dem Jüngeren mehrfach gegen den Kopf und drückte ihn gegen eine Wand. Dabei raubte er ihm seine Uhr und sein Handy. Einsatzkräfte der Polizei Brandenburg nahmen den Tatverdächtigen fest und übergaben ihn an die Polizei Berlin, die ihn in einen Polizeigewahrsam brachte. Im Gewahrsam überstellten die Einsatzkräften den Tatverdächtigen dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).

18-Jähriger will Streit in Mitte schlichten – und wird mit Messer attackiert

15.38 Uhr: Ein junger Mann ist am Freitag in Mitte mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 18-Jährige gegen 18.45 Uhr am Alexanderplatz eine Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe und einer weiteren Person beobachtet. Als er versuchte, den Streit zu schlichten, wurde er aus der Gruppe heraus mit einem Messer angegriffen. Er erlitt einen Stich im Bauch. Anschließend flüchteten die Personen. Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er operiert wurde. Lebensgefahr besteht aktuell nicht, hieß es von der Polizei. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) geführt.

Fußgänger bei Unfall in Charlottenburg verletzt

15.20 Uhr: Ein Fußgänger ist am Freitag bei einem Unfall in Charlottenburg verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 62 Jahre alter Autofahrer gegen 7.10 Uhr von der Zillestraße nach links auf die Kaiser-Friedrich-Straße abgebogen und hatte dabei einen 87-Jährigen erfasst, der die Straße über eine Fußgängerfurt überquerte. Der Senior erlitt Verletzungen im Bereich des Rumpfes und kam in ein Krankenhaus. Der 62-Jährige wurde nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.

Mann wird in Mitte angefahren – Identität unklar

13.39 Uhr: Ein Fußgänger ist am Freitag bei einem Unfall in Tiergarten im Bezirk Mitte verletzt worden. Eine 58 Jahre alte Autofahrerin war vom rechten Fahrbahnrand auf die Straße des 17. Juni gefahren und hatte dabei einen Fußgänger erfasst, der von der Mittelinsel über die Straße gelaufen war. Der Mann erlitt Verletzungen am Kopf, an einem Arm sowie im Bereich des Rumpfes. Er wurde in ein Krankenaus gebracht. Bislang konnte die Identität des Verletzten nicht geklärt werden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die 58-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) geführt.

Verfolgungsjagd durch Hellersdorf – vier Festnahmen

5.21 Uhr: Ein Verkehrsrowdys hat sich in der Nacht zu Samstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Hellersdorf geliefert. Die Beamten waren wegen einer Lärmbelästigung alarmiert worden. Als sie in Hellersdorf eintrafen, fuhr ein Auto schnell vom Ort des Geschehens weg. Der Fahrer reagierte nicht auf die Haltezeichen der Polizei, so dass die Verfolgung aufgenommen wurde, wie ein Sprecher am frühen Samstagmorgen sagte. Dabei touchierte das Fluchtauto einen Streifenwagen. In der Nähe des U-Bahnhofs Hellersdorf konnte die Polizei den Wagen schließlich stoppen. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden festgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Führerschein und Urkundenfälschung. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Ein Todesopfer bei schwerem Autounfall in Charlottenburg

4.19 Uhr: Bei einem schweren Verkehrsunfall in Charlottenburg ist ein Mensch ums Leben gekommen. Am Freitagabend waren auf dem Saatwinkler Damm zwei Autos zusammengestoßen.