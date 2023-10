Wetter in Berlin und Brandenburg: Gewitter sind möglich

Auch am Sonntag bleibt es in Berlin und Brandenburg windig. Der Deutsche Wetterdienst hat erneut eine Warnung vor Windböen ausgegeben. Diese gilt in der Zeit von 10 Uhr bis 20 Uhr. Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h und 60 km/h anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h gerechnet werden, teilte der DWD mit. Eine aktuelle Warnkarte des DWD können Sie hier einsehen.

„Zwischen einem ausgeprägten Tiefdruckgebiet bei Finnland und hohem Luftdruck über Westeuropa gelangt mit lebhafter westlicher Strömung kühle Luft nach Brandenburg und Berlin. Zu Beginn der Woche setzt sich der Hochdruckeinfluss durch“, beschreiben die Meteorologen die Wetterlage in Berlin und Brandenburg.

Der Sonntag startet heiter. Es bilden sich im Verlauf Quellwolken, auch die Sonne scheint gelegentlich. Es bleibt zunächst trocken. Ab dem Mittag kann es stellenweise Schauer sowie vereinzelt kurze Gewitter mit Graupel geben. Die Temperaturen sind herbstlich. Sie liegen zwischen 11 und 13 Grad. In der Nacht zum Montag gibt es leichte Schauer. Es kühlt sich auf 6 bis 3 Grad ab.

Die neue Woche startet trocken. Am Montag ist es zunächst bewölkt, erst am späteren Nachmittag lockert es auf. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 12 Grad. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen auf 4 bis 0 Grad. In Bodennähe gibt es gebietsweise leichten Frost zwischen -1 und -3 Grad. Am Dienstag werden neben Wolken auch längere sonnige Abschnitte erwartet, ab Nachmittag ziehen die Wolken ab. Es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 13 Grad. Auch in der Nacht zum Mittwoch kann es in Bodennähe örtlich Frost geben. Am Mittwoch wird es tagsüber etwas wärmer. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad. In der Nacht sinken sie auf 8 bis 5 Grad.

Wetter in Berlin und Brandenburg – Die Vorhersage des DWD im Detail:

Montag, 16. Oktober 2023: Am Montag wechselnd, vorübergehend auch stark bewölkt und oftmals trocken. Vor allem am späteren Nachmittag und Abend größere Auflockerungen. Temperaturanstieg auf 10 bis 12 Grad. Schwacher, teils mäßiger Wind um West. In der Nacht zum Dienstag wolkig, teils gering bewölkt und niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 4 bis 0 Grad. In Bodennähe gebietsweise leichter Frost zwischen -1 und -3 Grad. Schwacher Wind aus Südwest.

Dienstag, 17. Oktober 2023: Am Dienstag neben Wolken auch längere heitere Abschnitte, im Nachmittagsverlauf und am Abend Bewölkungsrückgang. Trocken. Höchstwerte 11 bis 13 Grad. Schwacher Wind um West. In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt und niederschlagsfrei. Schwacher Südwest- bis Westwind. Tiefstwerte 5 bis 0 Grad, in Bodennähe örtlich Frost bis -3 Grad.

Mittwoch, 18. Oktober 2023: Am Mittwoch heiter bis wolkig und trocken, am Abend Bewölkungszunahme. Höchsttemperatur 12 bis 14 Grad. Schwacher, im Tagesverlauf auf Ost drehender Wind. In der Nacht zum Donnerstag meist stark bewölkt, gegen morgen örtlich Regen. Tiefsttemperatur 8 bis 5 Grad. Schwacher, teils mäßiger Ostwind.

