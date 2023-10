Hertha-Mitgliederversammlung ohne Präsident Bernstein

Ohne Präsident Kay Bernstein wird Fußball-Zweitligist Hertha BSC seine Mitgliederversammlung am Sonntag (11.00 Uhr) durchführen. Nach einem Unfall auf der Geschäftsstelle befindet sich der 43-Jährige im Martin-Luther-Krankenhaus und wird sich per Video an die anwesenden Mitglieder in die Messehalle 21 zuschalten. Bernstein steht nach der Begnadigung von Torhüter Marius Gersbeck, der im Sommer im Trainingslager einen 22-Jährigen krankenhausreif geprügelt hatte, in der Kritik. Der 28 Jahre alte Schlussmann selbst wird sich in der Messe den Mitgliedern stellen.