Planänderung in Berlin Israel: Pro-Palästinensische Demo in Berlin abgesagt

Berlin. Statt einer pro-palästinensischen Demonstration nur Blasmusik: Am Brandenburger Tor in Berlin-Mitte findet eine Kundgebung zu der Kriegssituation in Israel am Sonnabend nicht statt – obwohl sie erlaubt gewesen wäre. Wie die Polizei vor Ort bestätigte, sei die geplante Veranstaltung um 15 Uhr abgesagt. Laut Polizeipressestelle hat der Veranstalter die Demo auf kommenden Sonnabend verschoben.

Die Polizei bleibt am Brandenburger Tor präsent, auch wenn die geplante Demonstration ausfällt.

Foto: Thomas Schubert

Die Polizei bleibt mit zwei Einsatzwagen vor Ort und beobachtet die Lage. Trotz Absage versammeln sich auf dem Pariser Platz nun allerdings einige Demonstranten, um gegen den Krieg zu protestieren. Etwa 20 Teilnehmer präsentieren Pappschilder mit den Auschriften „War Crime“ und „Stop Bombing Civilians“. Polizisten nähern sich der Gruppe und prüfen die Lage. Die Stimmung ist unaufgeregt und ruhig.

Pro-palästinensische Ansammlungen in Neukölln – Polizei greift ein

In Neukölln hatte es am Freitagnachmittag immer wieder pro-palästinensische Ansammlungen und kleinere Tumulte gegeben. Unterstützer von Palästinensern, vor allem junge Männer, versammelten sich vor Imbissen und Cafés. Einige von ihnen trugen Schals oder Tücher in den Farben der Flagge von Palästina und diskutierten lautstark und erregt mit der Polizei. Einige Menschen wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei hatte eine verstärkte Präsenz auf den Straßen in den nächsten Tagen angekündigt; besonders in Neukölln, in Wedding und im Regierungsviertel.