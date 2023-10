Parteien Landesspitze der Grünen in Brandenburg wiedergewählt

Die Spitze der brandenburgischen Grünen ist am Samstag wiedergewählt worden. Beim Landesparteitag in Frankfurt an der Oder erhielt die 45 Jahre alte Landesvorsitzende Alexandra Pichl 80,8 Prozent Zustimmung von den Delegierten. Die Co-Vorsitzende Hanna Große Holtrup (25) erreichte 88 Prozent der Stimmen.