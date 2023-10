Wetter in Berlin: Kaltfront überquert die Hauptstadt – Warnung vor Windböen

Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Berlin eine Warnung vor Windböen ausgegeben. Diese gilt am Samstag in der Zeit von 12 Uhr bis 18 Uhr. Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h und 60 km/h aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe muss sogar mit Sturmböen bis 65 km/h gerechnet werden. Auch in vielen Brandenburger Landkreisen gilt die Warnung. Eine aktuelle Warnkarte können Sie hier einsehen.

Laut der Meteorologen überquert am Samstagvormittag die Kaltfront eines Tiefs über Skandinavien Brandenburg und Berlin. „Rückseitig gelangt spürbar kühlere Luft in den Osten Deutschlands. Unter Tiefdruckeinfluss bleibt es auch in den nächsten Tagen leicht wechselhaft“, beschrieb der DWD die Wetterlage.

Der Samstag zeigt sich zunächst stark bewölkt bis bedeckt, gebietsweise gibt es Regen – außer im Norden Brandenburgs. Ab dem Mittag zieht der Niederschlag über die Lausitz in Richtung Polen ab. Der Nachmittag ist wolkig, es gibt längere heitere Abschnitte. Nur vereinzelt kann es noch Schauer geben. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad.

Auch am Sonntag ist das Wetter ähnlich. Stellenweise gibt es erneut Schauer und Windböen. Die Temperaturen liegen zwischen 11 Grad und 13 Grad. Der DWD rechnet vereinzelt mit kurzen Gewittern. Der Wochenstart zeigt sich von seiner herbstlichen Seite. In den Nächten gibt es in Bodennähe gebietsweise leichten Frost.

Wetter in Berlin und Brandenburg – Die Vorhersage des DWD im Detail:

Sonntag, 15. Oktober 2023: Am Sonntag wolkig, zeitweise heiter und vorerst verbreitet trocken. Ab dem Mittag stellenweise Schauer oder vereinzelt kurze Gewitter. Herbstlich bei Höchstwerten zwischen 11 und 13 Grad. Mäßiger bis frischer Wind um West, vorübergehend Windböen (Bft 7). Am Abend Windabnahme. In der Nacht zum Montag wechselnd bis gering bewölkt und meist niederschlagsfrei, allenfalls vereinzelt leichte Schauer. Abkühlung auf 6 bis 3 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um West.

Montag, 16. Oktober 2023: Am Montag wechselnd bis stark bewölkt und oftmals trocken, nur örtlich leichter Regen. Vor allem am späteren Nachmittag und Abend größere Auflockerungen. Temperaturanstieg auf 10 bis 13 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um West. In der Nacht zum Dienstag wolkig, teils gering bewölkt und niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 5 bis 2 Grad. In Bodennähe gebietsweise leichter Frost bis -2 Grad. Schwacher Wind aus Südwest.

Dienstag, 17. Oktober 2023: Am Dienstag zunächst neben Wolken auch heitere Abschnitte, im Nachmittagsverlauf und am Abend deutlicher Bewölkungsrückgang. Trocken. Höchstwerte 11 bis 13 Grad. Schwacher Wind um West. In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt bis wolkig und niederschlagsfrei. Schwacher Südwest- bis Westwind. Tiefstwerte 6 bis 1 Grad, in Bodennähe örtlich Frost um -1 Grad.

Die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg lesen Sie auch auf den DWD-Seiten.