Ein aufmerksamer Nachbar alarmierte die Polizei, als er beobachtete, wie seine 95-jährige Nachbarin Opfer von Trickbetrügern wurde

In Mitte nimmt die Polizei einen 50-Jährigen wegen verbotener Fahnen fest

Bei einem brutalen Überfall wurde eine 71-Jährige in ihrer Wohnung gefesselt, geknebelt und ausgeraubt

In Cottbus starb ein 16-Jähriger zwei Tage nachdem er mit einem gestohlenen Auto verunglückt war

Zu einer Kollision kam es in Marzahn, als ein Polizeiauto über Rot fuhr

Berlin. Drei Leichtverletzte – das war die Bilanz einer Kollision auf der Allee der Kosmonauten. Ein Polizeiauto im Einsatz war über Rot gefahren und gerammt worden. In Cottbus erlag ein Teenager seinen Verletzungen, die er sich vor zwei Tagen bei einem Unfall mit einem gestohlenen Wagen zugezogen hatte. Ein 50-jähriger Mann ist in Berlin-Mitte wegen verbotener Fahnen und einem tätlichen Angriff gegen Polizisten festgenommen worden. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg vom 13. Oktober: Mann hat Hakenkreuzfahne im Auto und schlägt Polizisten – Festnahme

17.40 Uhr: Ein 50-jähriger Mann ist in Mitte wegen verbotener Fahnen und einem tätlichen Angriff gegen Polizisten festgenommen worden. Zudem soll er die Beamten „fremdenfeindlich“ beleidigt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach wurden die Polizisten am Donnerstagmittag von einem Passanten zu einem geparkten Auto in der Großen Hamburger Straße gerufen. Dort wurden eine Hakenkreuzfahne und eine Reichskriegsflagge am Armaturenbrett festgestellt. Nachdem der herbeigerufene Besitzer des Autos die Fahnen entfernt hatte, schlug der 50-Jährige einem Polizisten mit der Hand gegen den Oberkörper. Dabei soll er die Einsatzkräfte rassistisch beleidigt haben. Den Angaben zufolge wurde der Mann daraufhin festgenommen und in Gewahrsam gebracht. Die Polizisten blieben demnach unverletzt und stellten die Fahnen sicher. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Israelische Flagge am Rathaus Reinickendorf angezündet

16.19 Uhr: Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag eine am Rathaus Reinickendorf angebrachte Israel-Flagge angezündet. Zurück blieb ein Brandloch, wie das Bezirksamt am Nachmittag mitteilte. Es werde eine neue Israel-Flagge beschafft.

„Diese Schändung ist ein Versuch, unser Gedenken und unsere Solidarität mit dem israelischen Volk zu stören“, sagte Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner (CDU) laut Mitteilung. „Unser Mitgefühl für die von den Hamas-Terroristen überfallenen, bestialisch ermordeten oder noch immer entführten Menschen und unser Beileid für deren Angehörigen ist unerschütterlich.“ Sie appelliere an die Berliner Stadtgesellschaft, miteinander in Dialog zu treten.

Landkreis Prignitz: Siebenjährige von Jagdhund ins Gesicht gebissen

15.46 Uhr: Ein siebenjähriges Mädchen ist im Landkreis Prignitz von einem Jagdhund ins Gesicht gebissen und schwer verletzt worden. Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 36-jährige Halterin des Hundes war am Donnerstag mit dem Tier in Gumtow spazieren gewesen, als sie auf das Mädchen und weitere Bekannte traf, wie die Polizei am Freitag bekannt gab. Das Kind, welches den Hund der Rasse Deutsch Drahthaar kannte, begrüßte diesen, woraufhin das Tier zubiss.

81-Jähriger Nachbar beobachtet Trickbetrug an 95-Jähriger Anwohnerin – Polizei schlägt zu

10.05 Uhr: Am Donnerstag verhinderte ein aufmerksamer Anwohner in Friedrichshain einen Trickbetrug an seiner 95-jährigen Nachbarin. Er hatte beobachtet, wie zwei Männer die Wohnung der Seniorin in der Proskauer Straße betreten hatten. Als das Duo die Wohnung wieder verließ, wurden sie noch im Hausflur von Polizeibeamten gestellt. Bei sich führten die beiden 30 und 39 Jahre alten Männer Schmuck, den sie aus der Wohnung entwendet hatten. Das Diebesgut konnte noch an Ort und Stelle an die beraubte Besitzerin ausgehändigt werden. Die beiden mutmaßlichen Betrüger wurden in Gewahrsam genommen, die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Seniorin in Neuköllner Wohnung brutal überfallen, gefesselt, geknebelt und ausgeraubt

9.50 Uhr: In Neukölln ist es am Donnerstagnachmittag zu einem brutalen Überfall gekommen. Zwei Männer klingelten an der Wohnungstür einer 71-jährigen Frau in einem Mehrfamilienhaus in die Briesestraße. Als die Frau die Tür öffnete, verschafften sich zwei Männer mit Tritten und Schlägen gegen den Kopf Einlass. Anschließend fesselten und knebelten die beiden Täter die Frau und durchsuchten den Hausstand. Mit Bargeld und Wertsachen als Beute verließen die Räuber anschließend den Tatort und ließen die Frau auf dem Boden liegend, schwer verletzt und weiterhin gefesselt in der Wohnung zurück. Nach einiger Zeit konnte sich die 71-Jährige befreien und alarmierte die Polizei. Sie wurde von einem Notarzt behandelt und stationär in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an und wurden aufgrund der massiven Gewaltanwendung vorerst von einer Mordkommission übernommen.

Cottbus: Jugendlicher stirbt nach Unfall mit gestohlenem Auto

8.55 Uhr: Ein 16-Jähriger ist zwei Tage nach einem Unfall mit einem gestohlenen Auto in Cottbus gestorben. Der Jugendliche erlag seinen schweren Verletzungen am Donnerstag im Krankenhaus, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Zuerst hatte der rbb berichtet.

Der 16-Jährige und ein 15-Jähriger hatten am Dienstag ein Auto in einer Tiefgarage gestohlen. Die Polizei machte den Wagen ausfindig und versuchte ihn zu stoppen. Doch die Teenager rasten davon und fuhren mit dem Auto gegen einen Baum. Der 15-Jährige kam mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus.

Streifenwagen mit Blaulicht überfährt rote Ampel und wird gerammt – Drei Verletzte

6 Uhr: Ein Auto ist am Donnerstagabend in Marzahn mit einem Streifenwagen der Polizei kollidiert. Dabei wurden zwei Polizisten und der Autofahrer leicht verletzt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Streifenwagen auf der Allee der Kosmonauten stadtauswärts mit Blaulicht bei roter Ampel über eine Kreuzung. Das Auto kam bei Grün aus der Marzahner Chaussee und stieß mit dem Polizeiauto zusammen.

Der Autofahrer kam ins Krankenhaus. Die beiden Polizisten im Streifenwagen mussten vom Dienst abtreten. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten blieb die Kreuzung gesperrt. Zur genauen Ursache des Unfalls wird nun ermittelt.