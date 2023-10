Grüne kommen zu Parteitag zusammen: Vorstandswahl

Die brandenburgischen Grünen stimmen sich an diesem Samstag in Frankfurt (Oder) (10.30 Uhr) auf die bevorstehenden Wahlkämpfe im Land ein. Dabei wollen sie unter dem Motto „Demokratie verteidigen“ ein Zeichen gegen einen Rechtsruck setzen. Auch der Konflikt in der Regierungskoalition um die Migrationspolitik beschäftigt die Partei. Die CDU rief die Grünen vor ihrem Parteitag auf, sie sollten ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik überdenken.

Im kommenden Jahr stehen in Brandenburg am 9. Juni die Kommunalwahlen an und am 22. September die Wahl eines neues Landtags.

Beim Grünen-Parteitag entscheiden die rund 140 Delegierten über den Landesvorstand. Die beiden Parteivorsitzenden Hanna Große Holtrup und Alexandra Pichl, die eine Doppelspitze bilden, treten am Samstag wieder zur Wahl an.

Rund ein Jahr vor der Landtagswahl hatte Gesundheitsstaatssekretärin Antje Töpfer kürzlich bekanntgegeben, dass sie Spitzenkandidatin der Grünen werden will. Als Anwärter für den offenen Platz der Co-Spitzenkandidatur gilt Landtagsfraktionschef Benjamin Raschke. Die Grünen werden auf dem Parteitag auch über den Kurs für die Kommunalwahlen diskutieren.

In Brandenburg regieren seit 2019 SPD, Grüne und CDU gemeinsam.