Berliner Schulen dürfen palästinensische Symbole verbieten

Berliner Schulen können ab sofort schärfer gegen Sympathiebekundungen für die palästinensische Terrororganisation Hamas vorgehen. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch stellte am Freitag in einem Schreiben, das der Berliner Morgenpost vorliegt, klar, dass Schulen Symbole, Äußerungen und Handlungen verbieten dürfen, wenn diese als Befürwortung oder Billigung der Angriffe auf Israel oder als Unterstützung der Hamas gewertet werden können.

Als Beispiele nannte Günther-Wünsch auch das Tragen des Palästinensertuchs, Aufkleber und Sticker mit Aufschriften wie „Free Palestine“ oder eine Landkarte Israels in den Farben Palästinas. Auch die Nutzung von Mobiltelefonen könnte temporär untersagt werden, wenn sie dazu genutzt würden, „propagandistische Unterstützung für die Terrorangriffe kundzutun oder zu verbreiten“.

Solche Handlungen stellten in der aktuellen Situation eine Gefährdung des Schulfriedens dar, heißt es in einem Schreiben der CDU-Politikerin an die Schulleitungen, über das zunächst die „B.Z.“ berichtete. Dies betreffe laut Schreiben eben nicht nur das Mitführen von Symbolen, Ausführen von Gesten und Meinungsäußerungen sowie das Überlassen und die Verbreitung von Videos mit verherrlichenden, verharmlosenden Darstellungen grausamer Gewalttätigkeiten gegen Menschen, die strafrechtlich relevant und damit ohnehin verboten sind, sondern auch Symbole, Gesten und Meinungsäußerungen, „die die Grenze zur Strafbarkeit noch nicht erreichen“.

SPD-Poltiker kritisieren das Schreiben

Laut Bildungsverwaltung gab es bei Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrern nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel Unsicherheit, was bei Sympathiebekundungen von Schülern rechtlich möglich ist und was nicht. Daraufhin hätten Fachleute das Schulgesetz des Landes noch einmal geprüft und festgestellt, dass es auch solche Verbote an Schulen erlaube. Man wolle Schulleitungen mit dem Schreiben mehr Sicherheit bei dem Thema geben, so Günther-Wünsch. „Welche Maßnahmen im Einzelnen innerhalb des in diesem Schreiben aufgezeigten Rahmens für Ihre Schule verhältnismäßig und effektiv sind, können nur Sie als die Verantwortlichen vor Ort einschätzen“, so Günther-Wünsch in dem Schreiben. Richtschnur des Handelns sollte es sein, die Schülerinnen und Schüler vor terroristischer Propaganda zu schützen und den Schulfrieden sicherzustellen.

Kritik an dem Schreiben kommt von den bildungspolitischen Sprechern der SPD, Marcel Hopp und Maja Lasic. Sie bezeichneten das Schreiben als „ungeeignet und verfassungsrechtlich zweifelhaft“. Zwar müssten Symbole der Hamas an Schulen verboten und antisemitische Äußerungen konsequent geahndet werden, aber „ein pauschales Verbot von Symbolen, Gesten und Meinungsäußerungen, die eine grundsätzliche Identifikation mit Palästina ausdrücken, setzt die Terrororganisation Hamas gleich mit moderaten, legitimen und grundgesetzlich geschützten Positionierungen aus palästinensischer Perspektive“, so die beiden Bildungspolitiker. „Viel zielführender wäre es, die Maßnahmen im Bereich Demokratiebildung, Antisemitismus, Antidiskriminierung zu stärken.”