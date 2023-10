Berlin: Aktivisten steigen Ministerium aufs Dach

Aktivisten der Kampagne Debt for Climate haben eine Aktion am Entwicklungshilfeministerium gestartet. Darum geht es ihnen.

Aktivisten von Debt for Climate sind am Freitag aus Protest auf das Entwicklungshilfeministerium geklettert.

Berlin. Aktivistinnen und Aktivisten der Kampagne Debt for Climate, zu der auch die Umweltorganisation Extinction Rebellion (XR) gehört, sind am frühen Freitagnachmittag auf das Vordach des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in Kreuzberg geklettert.

Sie forderten mit dieser Aktion eine Schuldenstreichung für den Globalen Süden. Auf ihren Transparenten stand dementsprechend: „Selbstbestimmtes Leben statt fremdbestimmte Entwicklung – Schuldenstreichungen jetzt“ und „Schuldenstreichung statt Abschottung“.

Aktion ist an Ministerin Svenja Schulze gerichtet

Die Aktivisten richteten ihre Forderungen damit direkt an die zuständige Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Svenja Schulze (SPD). Sie vertritt Deutschland in der Weltbank. „Die Schulden des Globalen Südens bei Weltbank und Internationalem Währungsfonds müssen sofort gestrichen werden“, fordert Annette Kamper von Debt For Climate Berlin. „Die Klima- und koloniale Schuld des Globalen Nordens ist um ein Vielfaches höher als die finanzielle Schuld des Globalen Südens.“

Am Donnerstag hatten Mitglieder der Kampagne bereits einen massiven Betonklotz vor dem Bundesfinanzministerium platziert. Dieser sollte die durch den Kolonialismus und die Verursachung der Klimakrise aufgebauten Schulden des Globalen Nordens gegenüber dem Globalen Süden symbolisieren.

Streichung der Schulden für gerechte Energiewende

Die weltweit koordinierten Proteste von Debt for Climate finden anlässlich der Jahrestagung der Weltbank und des internationalen Währungsfonds (IWF) in Marrakesch noch bis zum Sonntag statt. Debt for Climate wird von über 100 Gruppen aus mehr als 40 Ländern unterstützt. Sie alle sehen in der Streichung der Schulden einen Beginn der Begleichung der Klimaschulden des Globalen Nordens, um eine selbstbestimmte, gerechte Energiewende für den Globalen Süden zu ermöglichen.