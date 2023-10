Siebenjährige von Jagdhund ins Gesicht gebissen

Ein siebenjähriges Mädchen ist im Landkreis Prignitz von einem Jagdhund ins Gesicht gebissen und schwer verletzt worden. Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 36-jährige Halterin des Hundes, war am Donnerstag mit dem Tier in Gumtow spazieren gewesen, als sie auf das Mädchen und weitere Bekannte traf, wie die Polizei am Freitag bekannt gab. Das Kind, welches den Hund der Rasse Deutsch Drahthaar kannte, begrüßte diesen, woraufhin das Tier zubiss.