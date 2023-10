Stolpersteine für NS-Opfer an Archenhold-Sternwarte verlegt

Zur Erinnerung an eine in der NS-Zeit verfolgte und ermordete Familie sind an der Archenhold-Sternwarte im Treptower Park fünf Stolpersteine verlegt worden. Unter den Augen von Schülern und Verwandten wurde am Freitag der Familie des Sternwarten-Gründers Friedrich Simon Archenhold gedacht, wie die Stiftung Planetarium Berlin mitteilte. Die Familie sei durch das NS-Regime vertrieben worden, seine Frau Alice und seine Tochter Hilde kamen im Konzentrationslager ums Leben. Zwei Söhne waren nach England emigriert, wie es weiter hieß. Archenhold starb 1939 in Berlin.