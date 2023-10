Anklage gegen Lkw-Fahrer wegen Unfalltod einer Fußgängerin

Mehr als ein Jahr nach dem Unfalltod einer Fußgängerin in Berlin-Tegel hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Lkw-Fahrer erhoben. Dem 71-Jährigen wird laut Mitteilung vom Freitag fahrlässige Tötung vorgeworfen. Der Mann soll am 19. August 2022 eine 79 Jahre alte Fußgängerin an einer Ampel in Berlin-Tegel übersehen und daraufhin mit seinem Lkw überrollt haben.