Tangersdorfer Heide wird von Bäumen und Sträuchern befreit

Mit umfangreichen Rodungen soll in diesem Herbst die Tangersdorfer Heide südlich von Lychen (Uckermark) erhalten werden. Derzeit laufe die Munitionsbergung auf 14 Hektar der insgesamt 279 Hektar großen Naturlandschaft auf dem früheren sowjetischen Truppenübungsplatz, berichtete die Sielmann-Stiftung am Freitag. Dann sollen dort Bäume und Sträucher gerodet werden, damit die offene Heidelandschaft erhalten bleibt. Gefährdete Arten wie Schlingnatter und Zauneidechsen sowie Wiedehopf, Heidelerche oder Ziegenmelker könnten so dort wieder passende Lebensbedingungen finden.