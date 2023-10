Sicherheit jüdischer Einrichtung „sehr hohe Priorität“

Die Brandenburger Polizei hat nach dem Großangriff der Hamas auf Israel die hohe Bedeutung des Schutzes jüdischer Einrichtungen hervorgehoben. „Die aktuellen Entwicklungen in Israel verdeutlichen einmal mehr die dringende Notwendigkeit, das jüdische Leben zu schützen“, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Freitag in Potsdam mit. „Die Sicherheit unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie ihrer Einrichtungen hatte und hat für uns sehr hohe Priorität.“