Regnerisches Wochenende mit einzelnen Gewittern erwartet

Berlin/Potsdam (dpa/bb). Zum Ende der Woche bleibt es in Berlin und Brandenburg grau und regnerisch. Am Freitag ist es meist wechselnd bis stark bewölkt und regnet gebietsweise, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen klettern auf milde Höchstwerte zwischen 19 und 23 Grad. Zunächst weht ein mäßiger bis frischer Wind. Ab dem Nachmittag gibt es in Nordbrandenburg vereinzelt Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h.

Nachts regnet es schauerartig mit einzelnen Gewittern. Dabei sind in einzelnen Gebieten 20 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden möglich. Die Temperaturen gehen auf 17 bis 13 Grad zurück. Es bleibt windig bei örtlichen Böen. Das Wochenende startet mit schauerartigem Regen. Im Verlauf lockert es von Nordwesten her auf. Der Regen zieht zum Abend hin südostwärts ab. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 20 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind, der zum Abend hin abnimmt.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es meist trocken. Die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte zwischen 7 und 5 Grad. Der Sonntag bringt ab dem Mittag örtliche Schauer und mit geringer Wahrscheinlichkeit kurze Gewitter. Es ist deutlich kühler bei Höchstwerten zwischen 11 und 13 Grad. Der Wind weht frisch, vor allem in Schauer- und Gewitternähe gibt es Böen.