Auto kollidiert mit Streifenwagen: Drei Leichtverletzte

Ein Auto ist am Donnerstagabend in Berlin-Marzahn mit einem Streifenwagen der Polizei kollidiert. Dabei wurden zwei Polizisten und der Autofahrer leicht verletzt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Streifenwagen auf der Allee der Kosmonauten stadtauswärts mit Blaulicht bei roter Ampel über eine Kreuzung. Das Auto kam bei Grün aus der Marzahner Chaussee und stieß mit dem Polizeiauto zusammen.