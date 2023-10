Erneute pro-palästinensische Demo trotz Verbot

Nachdem es bereits am Vortag zur Absage zweier pro-palästinensischer Demonstrationen kam, wurde am Donnerstag die angemeldete Versammlung „Solidarität mit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen“ am Potsdamer Platz verboten. Zwar fanden sich ungeachtet des Verbots Palästina-Unterstützer zusammen, doch wurde die Menschenansammlung schnell und geordnet aufgelöst. Dazu trugen auch Personen aus den Reihen der Demonstrierenden bei.

Grund für Demo-Verbot: Antisemitismus und Gewalt befürchtet

Ähnlich wie bei vorherigen angemeldeten Protesten begründete die das Verbot mit Erfahrungen aus der Vergangenheit und damit, „dass die unmittelbare Gefahr besteht, dass es bei der Versammlung zu volksverhetzenden, antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichungen, dem Vermitteln von Gewaltbereitschaft und dadurch zu Einschüchterungen sowie Gewalttätigkeiten kommen kann", wie es in einer Pressemiteilung heißt.

Angemeldet waren 200 Personen, laut Polizei waren zeitweise 60 Personen vor Ort. Eine Frau, die ungeachtet des Demonstrationsverbots zum Potsdamer Platz gekommen war, äußerte ihren Unmut über die Entscheidung der Polizei. Sie sei eine deutsche Frau, zahle hier Steuern und lasse sich nicht den Mund verbieten, sagte sie vor anwesender Presse. Sie habe Familie in Gaza verloren und beklagte die schlechten Lebensbedingungen in dem kleinen Landstrich an der Grenze zu Israel.

Ordner aus den Reihen der Demonstrierenden schickten die Leute nach Hause

Männer, die offensichtlich zur Demonstrationsgruppe gehörten, zogen sich gelbe und rote Westen an und redeten auf die versammelten Menschen ein, um sie dazu zu bewegen, nach Hause zu gehen. So löste sich die verbotene Ansammlung nach rund einer Stunde auf. Auch die Polizei, mit rund zehn Wagen im Einsatz, reduzierte ihre Präsenz. Laut einer Sprecherin waren im gesamten Tagesverlauf rund 190 Beamtinnen und Beamten im Kontext von Versammlungen im Einsatz.

Rund 60 Personen kamen trotz Demonstrationsverbots zum Potsdamer Platz.

Foto: Alexander Rothe

Die geordnete und friedliche Auflösung der Demonstration stand im Kontrast zu den Ereignissen am Mittwoch in Neukölln. Sowohl am Richard- wie auch am Hermannplatz kam es zu Rangeleien zwischen Polizei und Demonstrierenden. Von mehreren Personen wurden die Personalien aufgenommen, es kam auch zu Verhaftungen.

Unter den Demonstrierenden waren sowohl Personen mit familiären Verbindungen in den Gaza-Streifen, als auch Aktivistinnen und Aktivisten aus der linken, anti-imperialistischen Szene. Sie prangern die Siedlungspolitik Israels an und wollen auf die prekäre Lage von Menschen in Gaza aufmerksam machen. Sie sehen die Hauptschuld für den Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis vor allem der Seite Letzterer, wie ein Sprecher einer pro-palästinensischen Gruppe am Mittwoch sagte. Kritiker werfen ihnen hingegen Relativierung von Gewalt und Antisemitismus vor.

