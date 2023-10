Senat verteilt Klimamilliarden ohne Expertenrat

Das gesetzlich vorgesehene Klimaschutzrat darf bei der größten Investition Berlins in Klimaschutz nicht mitreden.

Berlin. Das Berliner Sondervermögen für den Klimaschutz sieht aus wie ein großer Wurf. Fünf bis zehn Milliarden Euro sollen in die Reduzierung der CO₂-Emissionen in Berlin gesteckt werden. Wie, was und wo innerhalb der fünf vorgegebenen Bereichen gefördert wird, ist allerdings nach wie vor weitgehend offen.

Auch technische Fragen bei der Projektauswahl sind noch nicht abschließend beantwortet. Der Berliner Klimaschutzrat würde hier gerne mitreden. Ihm wurde nun jedoch aus der Verwaltung signalisiert, dass es zum Sondervermögen keine Konsultationen mehr geben werde.

Klimaschutzrat soll Senat bei Klimafragen beraten

Im Klimaschutzrat sitzen Expertinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Umweltverbänden und Wirtschaft. Sie werden vom Senat benannt und sollen ihn und das Abgeordnetenhaus in „Fragen der Klimaschutz- und Energiepolitik“ beraten. So sieht es das Berliner Klimaschutzgesetz vor.

Dass der Klimaschutzrat gerade bei der größten Investition in den Berliner Klimaschutz der kommenden Jahre nicht beteiligt werden soll, sieht die Vorstandsvorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Berlin (BUND) Julia Epp kritisch. Sie ist selbst Mitglied im Klimaschutzrat.

Prozess zur Ausgestaltung des Sondervermögens „dynamisch“

„Vergangene Woche haben wir uns getroffen. Weder die Umweltsenatorin noch die Staatssekretärin sind gekommen“, so Epp. Dann habe man den Ratsmitgliedern mitgeteilt, dass der Prozess zur Ausfertigung eines Gesetzes zum Sondervermögen parallel zu den Haushaltsverhandlungen laufe und momentan „dynamisch“ sei. Es sei keine weitere Beteiligung des Klimaschutzrates geplant.

Das habe die Ratsmitglieder vollkommen überrascht. Noch vor drei Monaten, bei der letzten Sitzung des Klimaschutzrates, sei ihnen mitgeteilt worden, dass nun am Gesetz zum Sondervermögen gearbeitet werde. „Daraufhin haben wir im Rat eine Arbeitsgruppe zum Sondervermögen gegründet und begonnen, ein Papier zu erarbeiten.“

Klimaschutzrat kannte Zeitplan nicht

Das Papier sei noch nicht fertig, da dem Klimaschutzrat der Zeitplan nicht mitgeteilt worden sei. Den „halbfertigen Entwurf“ solle der Rat jetzt an die Umweltsenatorin Manja Schreiner (CDU) schicken. „Die Ratsmitglieder haben nun das Gefühl, umsonst gearbeitet zu haben“, so Epp.

Die Mittel aus dem Klima-Sondervermögen sollen nach zwei Kriterien vergeben werden: nach dem Zusätzlichkeitsprinzip und der größten CO₂-Einsparung. Zusätzlichkeit heißt, dass die Maßnahme nicht ohnehin schon geplant gewesen sein darf, sie muss zusätzlich zum normalen Haushalt stehen.

Kompliziert: Kriterium der CO₂-Einsparung

Bei der CO₂-Einsparung wird es schon kniffliger. Wie hoch das gesparte CO₂ bei einem neuen Fahrradweg oder einer Gebäudesanierung ist, hängt auch von der angewandten Berechnung ab. Dass die Experten des Klimaschutzrats bei dieser technischen Frage nicht beraten sollen, verwundert Epp und steht entgegen der Aussage des zuständigen Finanzsenators Stefan Evers (CDU), Vorschläge der Berliner Umweltverbände zu berücksichtigen. „Uns beim BUND wurde von Anfang an signalisiert, dass die Einbindung der Verbände über den Klimaschutzrat laufen soll“, sagt Epp.

Auf die Frage, warum der Klimaschutzrat nicht eingebunden werde, antwortete eine Sprecherin der Finanzverwaltung, dass sich der Senator und die Staatssekretäre regelmäßig mit vielen Verbänden und Vereinen austauschten. „Eine Gesprächsanfrage speziell vom Klimaschutzrat ist uns hier nicht bekannt.“

Unterschiedliche Auffassungen der Aufgabe des Klimaschutzrats

Liegen hier unterschiedliche Auffassungen von der Aufgabe des Klimaschutzrates vor? Julia Epp vom BUND sieht im Rat eine feste Institution, die zu bestimmten Fragen regelmäßig konsultiert werden muss, während etwa der umweltpolitische Sprecher der CDU Danny Freymark, eher die Auffassung vertritt, die Ratsmitglieder müssten proaktiv auf Abgeordnete und Senatoren zugehen, um ihre Expertise an den Mann oder die Frau zu bringen.

Über den Inhalt des Sondervermögens weiß Freymark momentan genauso wenig wie seine Kollegen von den Grünen und der Linken. Die Oppositionsparteien kritisierten bei den Haushaltsberatungen im Umweltausschuss, dass der Senat sie im Unklaren lasse, wofür das Sondervermögen ausgegeben werden solle. Auch das Prinzip der Zusätzlichkeit wird teils unterschiedlich interpretiert. Im Haushaltsentwurf von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey waren Mittel für die Förderung von Ladeinfrastruktur im Haushalt 2024/2025 nur mehr null Euro vorgesehen. Mit dem Vermerk, dass ein Nachfolgeprogramm aus dem Sondervermögen finanziert werde.